Kálmándy Ferencet jól ismerik a pécsiek: évtizedeken át profi fotósként járta az utcákat, s készítette a képeket a legfontosabb eseményekről. Nyolc éve már a maga ura, de a gépet nem tette le, két új fotója is ott található a Negyed új Esély című kiállításán. S nem tette le a szörfdeszkát sem, 70 évesen is sorra nyeri a helyi versenyeket.

– Verhetetlen a Pécsi-tó küzdelmein, testvére neves autóversenyző, lánya pedig kajakban aratott sikereket. Kitől örökölték ezt a sportszeretetet?

– Édesapám a minta, aki területi bajnok motorversenyző volt az ötvenes, hatvanas években.

– Apró gyerekként is kint volt mindig a vízen?

– Középiskolásként a gimi tornászcsapatát erősítettem, és csak családos emberként, a kislányaim kedvéért költöztünk Orfűre. Szörfdeszkára pedig 35 évesen álltam először. Estem-keltem órákon át, de csak átjutottam a túlpartra, négy évre rá pedig Magyar bajnok lettem.

– Mi kell a szörfsikerhez?

– Az alapok tíz óra alatt elsajátíthatók, aztán minden a tapasztalaton és a személyes döntéseken múlik. Alapszinten is nagyon lehet élvezni, másrészt hazánkban még télen is űzhető. Ha van szél és nincs jég, akkor én januárban is kint vagyok a tavon.

– És a vizuális örökség?

– Nagyapám, Kálmándy Pap László ismert festőművész volt. A fotózás úgy jött, hogy az induló munkahelyemen nyomdaipari fényképezéssel foglalkoztam. A keresetemből pedig megvettem az első gépem. Kellettek aztán az előrelépéshez a külföldi pályázatokon elért sikerek is. Mert egy belga, távol-keleti, vagy tengerentúli megmérettetésen soha nem az önéletrajzot nézik, csak a fotók színvonalát és eredetiségét.

– A nyugdíjasok szabadságát élvezve miben más most a világ?

– A legfőbb változás, hogy akkor, azt és úgy fotózhatok, ahogy én szeretném,

valamint kizárólag a saját elvárásaimnak kell megfelelnem. Továbbá, ha fúj a szél, akkor rögtön indulhatok szörfözni, nem tart vissza egy aktuális szalagátvágás, vagy sajtótájékoztató.

– Közismert rockrajongóként a Kispál és a Borz házi fotósa volt hosszú évekig. Most ki a favorit?

– A Psycho Mutants tagjai közeli barátaim, ez azt is jelenti, hogy ott kattogtatok minden fellépésükön.