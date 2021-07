Tartós élelmiszer, taneszköz, ruha – elsősorban ezekre van szükség

A jó szándék vezérel mindenkit, aki nem használt értékeiről lemond mások javára, de sokszor talán nem is tudjuk, kinek és mit adományozhatnánk, ami valódi segítséget jelent a rászorulóknak. Vajon a célcsoportoknak és a segítő szervezeteknek mire van igazán szükségük? Ennek jártunk utána.

Ezt ne hagyja ki! Lesajnálja Gyurcsányt és Karácsony Gergelyt egy ismert baloldali (videó)

Több szervezetet is megkérdeztünk – a teljesség igénye nélkül –, s körvonalazódott egy általános kérés: olyan adományokat várnak, amelyeket mi magunk is jó szívvel használnánk. Többen kiemelték, a rászorulók ugyanolyan emberek, mint mi, csak éppen nehezebb helyzetbe kerültek, így fontos eszerint értékelni, mit ajánlunk fel.

Vannak adományok, melyeknek általában bárhol jó hasznát veszik. Ilyen a jó állapotú, tiszta ruha, cipő és ágynemű, konyhai kellék, gyerekjáték és tanszer, továbbá a távoli lejáratú, hűtést nem igénylő, tartós élelmiszer. A szervezetek gyakran indítanak tematikus gyűjtéseket ünnepekhez kapcsolódva, vagy éppen természeti károk áldozatainak megsegítésére. Jelenleg a legkeresettebb tárgyak az iskolakezdéshez szükséges kellékek, továbbá az ormánsági jégkár kapcsán tetőléc, fólia, illetve a hozzáértő munkaerő is nagy segítséget jelenthet.

A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitásznál jó helyre kerülhetnek olyan ruhák, melyet magunk is hordanánk, illetve használati tárgyak, poharak, evőeszközök, tartós élelem. Nyáron taneszközöket is gyűjtenek, illetve aki bútort szeretne felajánlani, próbálják összekötni azzal, akinek szüksége lehet rá. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat pécsi telephelyén a fent említetteken túl bontatlan, tartós bébiételt, bontatlan pelenkát is várnak, bútor tárolására nincs lehetőség.

A Magyar Vöröskereszt pécsi központján is a tanévnyitó áll a középpontban: szükség lehet használatlan füzetre, jó állapotú írószerekre, tornazsákra, tisztasági csomagra, illetve a gyermekek ünneplő viseletéhez fehér ingre és sötét nadrágra, szoknyára. Ezen felül az év bármely napján fogadnak ruhaadományokat. A karácsonyi időszakban tartós élelmiszereket fogadnak.

A Pécs-Kertvárosi Református Egyházközségben a Magyar Református Szeretetszolgálat pár éve adományelosztó pontot alakított ki. E helyszínre is vihetünk ruhákat, tárgyi adományokat, illetve előzetes egyeztetés alapján akár bútorokat is.

Ha jó állapotú bútort szeretnénk felajánlani, akkor érdemes lehet felkeresni a Baptista Szeretetszolgálat pécsi társ­szervezetét, a kertvárosi BaptistaPontot, akik törekednek ezeket is eljuttatni a rászorulókhoz, melyre az ormánsági jégkárok fényében szükség is van jelenleg. Sőt, nemrég bútorfelújító üzemet is létrehoztak, melyben a közfoglalkoztatási program keretén belül hajléktalanok és rászorulók is segítenek a munkában. Emellett a megfelelő minőségű tárgyi adományokat és a használatlan iskolai kellékeket is várják.

A pécsi Szent Egyed közösség a hajléktalanszolgálatához fogad szívesen élelmiszer-adományokat, melyeket frissen szét is tudnak osztani a szükséget szenvedők közt.

Összességében a legnagyobb segítséget most a jó állapotú, vagy alig használt taneszközök, iskolakezdéshez használatos ünnepi ruházat, tisztasági csomag, hátizsák, tornafelszerelés jelenti, melyekre nagy mennyiségben szüksége van a segítő szervezeteknek.

További részletekért érdemes ellátogatni a szervezetek weboldalaira, konkrét kérdéseinkre pedig a központi telefonszámaikon kaphatunk választ.