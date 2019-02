Tavasztól fogadná már a gyerekeket az új, modern bölcsőde Szászváron

Bő egy hónap múlva kész az új bölcsőde – a terv szerint tavasz végétől már fogadja a gyerekeket a település központjában megépült létesítmény.

Február végére elkészül az új szászvári bölcsőde – már csak az utolsó simítások vannak hátra. A belső munkálatok nagyjával már végeztek, az udvar térkövezése is elkészült, az épület előtti parkolók kialakítása folyamatban van és hamarosan a kerítés építésére is sor kerül.

Mint ismeretes, a beruházásra a település mintegy 266 millió forint európai uniós támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból. A bölcsődét a Szent István utcában, egy addig üresen álló telken építette meg az önkormányzat, a 370 négyzetméteres intézményben két, egyenként 14 fő befogadására alkalmas csoportszoba kapott helyet. A létesítményben modern eszközökkel felszerelt, saját konyha is épült. A kor elvárásainak megfelelően az intézmény teljes mértékben akadálymentesített, energiaellátását napenergia segíti.

– Az építkezés február végére befejeződik, a használatba vételi, majd a működési engedély megszerzését követően a tervek szerint április-májusban már fogadná is a gyerekeket a vadonatúj bölcsőde – tájékoztatta lapunkat Dunai Péter, Szászvár polgármestere. A nagyközségben az elmúlt évek számai alapján évente átlagosan húsz gyermek születik – a bölcsődei felvételnél a helybéliek előnyt élveznek majd, a születésszámok azonban azt vetítik előre, hogy a környező településekről érkezőknek is tudnak helyet biztosítani. Az új intézmény tíz új munkahelyet is teremt.

A szászvári önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumában megvalósuló projekt célja többek közt, hogy a gyesen, gyeden lévő szülő visszatérhessen a munkaerőpiacra, valamint a 25-40 éves női népesség foglalkoztatási aránya emelkedjen.

Dunai Péter kiemelte, a bölcsőde várhatóan elősegíti a fiatal családok helyben maradását. Miután megnyílik az új intézmény, a gyerekek számára pár hónapostól egészen 14 éves korukig minden lehetőség adott lesz a településen, hisz óvoda, általános iskola már régóta működik Szászváron.