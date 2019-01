Tiltják az agresszív koldulást a templomnál

„Tilos a koldulás!” Áll a pécsi Irgalmasok temploma hirdetőtábláján. A fényképet tavaly év végén töltötték fel egy Facebook-oldalra, amelyet sokan megosztottak és hozzászóltak a poszthoz.

Megnéztük az Irgalmasok templomában, hogy valóban ott van-e a nyomtatvány. Mint kiderült, igen. A szövegben felhívták a hívők figyelmét, hogy a templom 10 méteres körzetében ne adjanak pénzt, mint írták, a garázdálkodóknak. Amit a „koldusok” itt produkálnak az már nem koldulás, hanem garázdaság, írták.

Ezért határozott intézkedésre kényszerült a templom vezetősége. Az egyházi épület előtt, a templomkapunál, az ajtók között és bent az épületben tilos a koldulás. Felhívták a hívők figyelmét, hogy a templomkaputól 10 méternél közelebbi távolságban ne adjanak a kéregetőknek pénzt. Mint kiemelték, ez a hívők saját érdeke is, továbbá a rendfenntartást is segíti, ha a jótékonykodást nem a templom előtt őgyelgő koldusokkal teszik.

– Ez a nyomtatvány emlékeim szerint egyidős lehet már a volt ételládánkkal. Körülbelül hét-nyolc éve kerülhetett ki – mondta el a Dunántúli Napló megkeresésére Morvay Imre, Pio atya az ételláda megálmodója, aki kezdeményezésével egy országos mozgalmat indított el.

Sorra nyíltak hasonló ládák más városokban, ahol a segíteni akarók élelmiszereket helyezhettek el. Sajnos tavaly ősszel le kellett szerelni a pécsi ételládát, mert sok probléma volt körülötte. A hajléktalanok visszaéltek a kezdeményezéssel. Volt, hogy a szemközti ház kapujában gyülekezve várták az adományt, és közben szemetet hagytak maguk után. A sokasodó panaszok miatt az Irgalmas rend ezt megelégelte, és leszereltette a ládát.

Feltehetően az ünnepek, a karácsony szelleme – és a 2018 októberében hatályba lépő új szabály, amely tiltja az életvitelszerű utcán történő tartózkodást – is hozzájárult ahhoz, hogy a régebbi hirdetmény most szúrt szemet. Úgy tudjuk nem egyedi eset a koldulást tiltó hirdetmény. Több pécsi templomban is hasonló problémákra hívták fel a hívők figyelmét.

– Szerencsére mostanában már agresszív koldusokat nem igazán látni a városban – mondta Pio atya.

