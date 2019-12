Több ezer könyvvel és egy kiállítással járják a falvakat

Menetre készen állt a két könyvtárbusz péntek reggel a pécsi Tudásközpont parkolójában. Pontban kilenc órakor indultak el, az egyik Horváthertelendre, a másik jármű Berkesdre – utóbbiban mi is bent ültünk.

A Csorba Győző Megyei Könyvtár két könyvtárbusza összesen 67 települést lát el, a menetrend szoros, egy községben másfél órát töltenek el nagyjából kéthetente. A könyvtár szolgáltatása egyre népszerűbb, ezért úgy gondoltam, egy darabon én is elkísérem őket, hogy belekóstoljak, milyen érzés a megye apró falvait járni.

A Tudásközpont parkolójából indultunk tegnap Berkesd felé négyezer könyvvel és egy érdekes kiállítással a jármű hátsó traktusában. Amíg odaértünk, Csobán László könyvtáros mesélt a szolgáltatásról. Jól ismer mindent, hiszen már 2011 óta dolgozik ott. Azóta persze sok változás történt, rengeteg település csatlakozott, kezdetben alig húsz faluba jártak, ma már 67 településre jutnak el. Ahogy Csobán László mondta, ez még pont az a mennyiség, amit a két busz ki tud szolgálni. Alapvetően sokan keresik fel őket, de ez nagyon eltérő lehet az egyes községekben. Valahol maguktól is szívesen jönnek a lakók, máshol nagyobb erőfeszítéseket kell tenni, hogy megmozgassák az embereket.

Ahogy közeledtünk célunk felé, az út úgy lett egyre rázósabb, óvatosan kerülgettük a kátyúkat, egy szakaszon pedig birkák legelésztek békésen a padka mellett. Berkesden már várt minket a művelődési ház dolgozója – ő lelkes törzsolvasó is –, aki elmondta, őt szórakoztatja az olvasás, ezért gyakran kölcsönöz. Történelem, szépirodalom, próza – azt veszi ki, amihez éppen kedve van. Ha nincs meg a könyv, amit keres, Csobán László legközelebb elhozza. Közben a helyi általános iskola magyar tanára, Zelei Enikő is megérkezett. Lapunknak elmesélte, fantasztikus lehetőségnek tartja a buszt, hiszen a pécsi könyvtárba nem tudnának elmenni ilyen rendszerességgel. A diákokkal is sokszor eljön, akik így nemcsak a kötelező, hanem a kortárs irodalommal is megismerkednek.