Több gyermek járhat majd bölcsődébe Sellyén

Fejlesztik az óvodai ellátást, valamint a bölcsődébe is több kisgyermek járhat a településen, hamarosan ugyanis elindulnak az Ormánsági Tücsök Óvodát érintő projekt munkálatai.

A fejlesztés során a jelenlegi hét bölcsődei férőhely tizenkettőre fog emelkedni, és az intézménynek ez a része egy önálló bejáratot fog kapni. Egy tornaszoba is lesz a megfelelő felszereléssel, továbbá létrehoznak egy új melegítő konyhát.

A szükséges irodákat, öltözőket és a nevelői szobát a megszűnő régi konyha helyén hozzák létre. A pályázat lehetőséget ad arra is, hogy további bölcsődei, óvodai eszközöket és játékokat szerezzek be. A munkálatok a tervek szerint szeptemberben kezdődnek, és 2020. őszén fejeződnek be.