Többen is karanténban vannak Sásdon

Jusztinger János, Sásd polgármestere lapunknak elmondta, koronavírusos megbetegedésről nem tud a városban, ugyanakkor hozzátette, hogy többen vannak önkéntes vagy hatósági karanténban.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

Mint megtudtuk többen érkeztek haza külföldről, például Ausztriából. Őket arra kérik, hogy tartsák be a karanténra vonatkozó szabályokat. A polgármester megköszönte, hogy a város képviselő-testülete lemondott a tiszteletdíjukról, hogy ezzel is hozzájáruljanak a védekezés költségeihez, ami nem kevés összeget emészt fel.

A baranyai kisvárban nagy az összefogás. A helyi varroda 1500 darab szájmaszkot (ami közel egymillió forintba került) készített el, amit ingyen adott át az önkormányzatnak. A maszkok kiosztása a napokban sorra kerül. Önkéntes csoportot is létrehoztak, Koronavírus Sásdi Önkéntesek néven, ahová már mintegy százan jelentkeztek. Többek között segítenek a maszkok varrásában, az ahhoz szükséges alapanyag beszerzésében, fertőtlenítő felajánlásában, öregek számára a gyógyszerek, élelmiszer beszerzésében és kiszállításában.

Hétvégétől körbejárják a várost egy kisbusszal, hogy hangosbemondón mondják el a fontosabb tudnivalókat. Volt, amikor a polgármester vezette a kisbuszt. A hangosbemondón felhívták a lakosok figyelmét, hogy ha betegségre utaló tüneteik vannak, telefonon jelentkezzenek háziorvosuknál, a gyerekek ne csoportosuljanak az utcákon, az idősek maradjanak otthonaikban.

A település konyhája továbbra is működik, innen szállítanak ételt az időseknek, szociális rendszerbe tartozóknak, és a közmunkások, polgárőrök is kapnak egy-egy napi meleg ételt, hiszen a járvány miatt nem áll meg a hétköznapi élet, például most készül a járda a Fáy utcai Sportparknál.