Új képzéseket indít Pécsen az egyetem

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara (KPVK) a keresztfélévtől Pécsi Képzési Központjában is elindítja legnépszerűbb képzéseit – olvasható az intézmény közleményében.

Október 24-én, csütörtökön a PTE KPVK nyílt napot szervezett Pécsi Képzési Központjában, mivel a Kar a keresztfélévtől ezen a képzési helyszínen is elindítja azokat a szakokat, melyek a PTE intézményi keretein belül eddig csak Szekszárdon indultak. Így februártól már a baranyai megyeszékhelyen is lehet majd az alsófokú pedagógusképzésekre, csecsemő és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus és tanító alapszakokra, valamint szőlész-borász felsőoktatási szakképzésre jelentkezni nappali és levelező tagozaton egyaránt.

– Bár most februártól még kizárólag önköltséges formában tudjuk elindítani ezeket a képzéseket, szeptembertől remélhetőleg az államilag finanszírozott képzési formák is meghirdetésre kerülhetnek Pécsett is. Fontos azonban hozzátenni, hogy a keresztfélévben induló képzésekre még nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga kötelezettség nélkül lehet jelentkezni – tájékoztatott Prof. Dr. Szécsi Gábor, a Kar dékánja.

A nyílt napon a Pécsett induló új képzésekről a szakokat képviselő oktatók és hallgatók nyújtottak tájékoztatást az aulában felállított standoknál, de az érdeklődők a keresztfélévtől Szekszárdon nappali és levelező tagozaton is elinduló új szakról, a gyógypedagógia alapképzésről is informálódhattak.

A keresztféléves jelentkezés határideje november 15-e.