Új nyomvonalon épül meg a gyorsforgalmi út Pécstől Barcsig

A következő négy évben mintegy 5000 milliárd forintot fordít a magyar kormány a közúti és vasúti infrastruktúra fejlesztésére. Mint a Innovációs és Technológiai Minisztérium Kommunikációs Főosztályától megtudtuk, a kormány kiemelt feladatának tartja, hogy országszerte bővüljön és megfelelő műszaki állapotban álljon rendelkezésre a közúthálózat. A közútfejlesztési projekteket keretbe foglaló Útprogram jelenlegi teljes költségvetése 3200 milliárd forint, aminek nagyobbik hányadát, 1800 milliárd forintot a hazai költségvetés fedezi, mint hozzátették, ez a magyar gazdaság jobb teljesítményének köszönhető.

Kiemelték, hogy stratégiai cél az autópályák, autóutak elvezetése a határokig, a szomszédos országok kapcsolódó beruházásaihoz igazodó ütemezésben. A Innovációs és Technológiai Minisztériumnál lapunknak elmondták, hogy ennek megfelelően 6,7 milliárd forint hazai forrásból folyamatban van az M60-as gyorsforgalmi út Pécs–Barcs országhatár közötti szakaszának előkészítése is.

Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése 2021 végére várható, írta válaszában a minisztérium sajtóosztálya, ahol hozzátették, hogy a tervek ismeretében születhet majd döntés a beruházás megvalósításáról és finanszírozásáról. A jelenlegi elgondolás szerint 67 kilométeren új nyomvonalon épülhet négysávos út, első ütemben Pécstől Szigetvárig, a második ütemben pedig Szigetvártól Barcsig.

A szakaszon öt csomópont, négy pihenőhely, 65 műtárgy, többek között felüljárók, vadátjárók és egy Dráva-híd, Szigetvár térségében pedig zajvédő fal épülhet.

Készek a további fejlesztési tervek

Tavaly szeptemberben számoltunk be arról lapunkban, hogy milyen közlekedési beruházásokat tervez a következő években a magyar kormány, ami Baranya megyét is érinti. Akkor leírtuk, hogy a kormány stratégiai célja az M6-os autópálya Bóly és az országhatár közötti szakaszának megépítése. Mint akkor Mosóczi László, közlekedéspolitikáért felelős államtitkár közölte, Villány bekötésével megvalósuló beruházás építési engedéllyel és kivitelezési tervekkel rendelkezik. Azt is elmondta, az ország nyugati és keleti részét összekötő sztrádatérségünkben Pécset Mohácson át Szegeddel köti majd össze, és magában foglalja majd a mohácsi Duna-hidat is. A vasúttal kapcsolatban Mosóczi László megemlítette, hogy a Debrecen–Nagyvárad–Nagyszalonta–Gyula–Békéscsaba–Hódmezővásárhely–Szeged–Szabadka–Baja–Bátaszék–Mohács–Pécs útvonal tervével kormánybiztos foglalkozik majd.