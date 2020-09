Újabb baloldaliak kerülhetnek vezető pozíciókba Pécsen

Az MSZP-hez közelállók érkezhetnek hamarosan a pécsi városi cégekhez és a városházára. Bár Péterffy Attila polgármester a „Pécsiség mindenkor” jelszavával kampányolt, úgy látszik, ez mostanra erőteljesen zárójelbe került.

Nemcsak a közeljövőben, hanem már korábban sem feltétlenül pécsi szakembert kértek fel a baloldali városvezetők bizonyos feladatokra. A hírek szerint az a budapesti Elbert Gábor készítette el a városi sportkoncepciót, aki korábban a Gyurcsány-kormány alatt volt szak­államtitkár. Elbertnek van ugyan némi kötődése Pécshez, hiszen a PTE-n is tanít, valamint dolgozott a PMFC-nél is akkor, amikor a baloldallal jó kapcsolatot ápoló Matyi Dezső volt a csapat tulajdonosa.

Lapunkban már megírtuk, hogy szintén a fővárosból landolhat a pécsi polgármester sportfejlesztési biztosi székében Török Ottó, aki szintén a Gyurcsány-kabinet államtitkára volt. Töröknek nem szakadt meg a kapcsolata a szocialista párttal, hiszen az MSZP képviselőjelöltje is volt Óbudán 2014-ben. Az MSZP pedig – egyes sajtóhírek szerint – néhány száz milliós bevételt hozó tanácsadói szerződéseket is kötött az általa előbb vezetett, majd tulajdonolt céggel, a Sapienza Kft.-vel.

Rákérdeztünk a kiválasztásra az önkormányzatnál, válaszukban ezt írták: „Török Ottó már a kezdetektől, azaz a 2019-es választások utáni időszaktól a PSN csapatának tagja volt bruttó 716 ezer forintos fizetéssel. Feladatai közé tartozott egyebek mellett az akvapark ügyének menedzselése is. Török Ottó eddig elvégzett munkája révén több tízmillió forint plusztámogatás érkezhet Pécsre. (…) Pécsett az elmúlt időszakban jelentős sportinfrastruktúra-fejlesztésre nem került sor, 4 év alatt még terv sem készült, ebből is látszik, hogy ilyen tapasztalatú szakember nem állt rendelkezésre a korábbi időszakban.”

Ám nem csak a sport területén vannak, voltak változások, miután a városházi gazdaságfejlesztési osztály élére is új vezetőt találtak, és Varga Pétert nevezték ki szeptembertől, aki a banki szektorból érkezett. Sándor Zsolt távozása miatt a Tettye Forrásház Zrt. élére is van kiszemeltjük a baloldaliaknak – az elektronikus cégadatbázis szerint budapesti lakcímmel rendelkező – Brandstätter Gábor személyében. Ő a PTE-n is tanult, de a Fővárosi Vízműveknél, valamint egy nemzetközi hátterű pesti tanácsadó cégnél dolgozott, jelenleg pedig egy halfeldolgozó vállalat egyik ügyvezetője.

A baloldalhoz köthető új társügyvezetője lehet – Genczler István mellett – a Biokom NKft.-nek. (A társügyvezetőre azért van szükség, mert Genczler István hónapok óta beteg.) A környezetmérnöki és jogi okleveles mérnöki diplomával rendelkező Meixner Barnát – a volt MSZP-s alpolgármester, Meixner András fiát – még a korábbi szocialista városvezetés idején delegálták a Zsolnay Porcelángyár Zrt. igazgatóságába. Meixner pedig együtt dolgozott a pécsi erőműnél Péterffyvel akkor, amikor a városvezető vezérigazgatóként ténykedett a vállalatnál.