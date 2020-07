Újra támadásba lendültek a galád romantikus csalók

Érzelmeikre apellálva csalnak ki akár több millió forintot jellemzően idősödő emberektől az interneten a „romantikus csalók” – egyre több jelzést kapott az utóbbi időben ilyen esetekről a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, fokozott óvatosságra intenek mindenkit.

– Vigyázat! Támadnak a „romantikus csalók”! – hívja fel a figyelmet a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság.

Az internetes közösségi oldalon közzétett felhívás szerint az elmúlt időszakban több jelzést is kapott a rendőrség az úgynevezett „romantikus csalások”-ról, aminek célja, hogy pénzt csaljanak ki a potenciális sértettek érzelmeire apellálva.

– A módszer lényege, hogy egyedülálló, vagy az internetes profilján annak látszó, már nem túl fiatal hölgyeknek ír a közösségi oldalon egy magát általában amerikai vagy nyugat-európai katonának, orvosnak kiadó, özvegy, gyermekét egyedül nevelő férfi, aki heves udvarlásba kezd. Néhány hét alatt kialakul egy bizalmi viszony, melynek mindig ugyanaz az eredménye: a férfi valamilyen jól felépített mesére hivatkozva jelentős összegű, kettejük kapcsolatának kibontakozását elősegítő kölcsönt kér a hölgytől, amit természetesen vissza fog adni – olvasható a Bűnmegelőzés Portál bejegyzésében.

A tapasztalat szerint számos sértett küld, utal át sok pénzt (esetenként milliókat) az ismeretlennek, aki egyébként csak levelezni hajlandó, és képeket küld magáról. Fontos ismérv még, hogy ha videóbeszélgetésre hívják, mindig talál ürügyet, hogy erre ne kerüljön sor.

– A sértett fél érzelmileg teljesen függővé válik egy kecsegtető kapcsolat reményében, azonban tudni kell, hogy a csalók általában valós személy fényképeit, adatait lopják el és használják fel a bűncselekmény elkövetéséhez – hívja fel a figyelmet a rendőrség. Előfordul az is, hogy a levelezés során megszerzett információkkal, adatokkal is visszaélnek, zsarolnak a csalók. Nem csak nőket, férfiakat is megkeresnek hasonló módon, ott is a pénzszerzés a motiváció.

A rendőrség feltételezése szerint az ilyen bűncselekmények esetében nagymérvű a látencia, hiszen a sértettek jelentős része szégyelli a vele történteket, így nem tesz feljelentést vagy bejelentést a rend­őrségen.