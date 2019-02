Vakrandira invitáltak, mindenki jól járt

Különleges játékkal várták az érdeklődőket tegnap a Tudásközpontban. Valentin-nap alkalmából vakrandit tartottak, ahol bárki választhatott magának egyet a rá váró könyvek közül.

Napló, cumi és születésnapi torta – első hallásra ezek csak véletlenszerűen összerakott piktogramoknak tűnhetnek, pedig egy regény címét rejtik, amit az igazi könyvmolyok rögtön kitalálhatnak. Ehhez hasonló fejtörőkkel találkozhattak, akik a szerelmesek napján a Tudásközpontba látogattak.

Már hagyomány, hogy február 14-én könyves vakrandit szervez a Csorba Győző Könyvtár. A dolgozók ötven művet válogatnak össze, és csomagolnak be, amik közül válogatni lehet. Senki nem tudhatja, milyen műveket rejtenek a kis zacskók, ez a vakrandi lényege. A csomagon látható három piktogram segít kitalálni a könyv címét, de ténylegesen csak az olvasópultnál derül ki, mit választottunk. A regényekről lapunknak is csak annyit árultak el, hogy különféle témájú, szépirodalmi alkotások.

A vakrandi minden évben sokakat vonz, a látogatók szívesen válogatnak az ismeretlen könyvek között. Idén újdonsággal is készültek a könyvtárban, egy kvízt is ki lehetett tölteni. Így az is részt vehetett a játékban, aki nem akart kölcsönözni. A teszten szintén három piktogram segítségével kellett kitalálni a mű címét. A játékosok között könyvnyereményt sorsoltak ki.