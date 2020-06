Valószínűleg elmarad az egyetemi ponthúzó parti

Ezen a héten már kinyitottak a baranyai általános és középiskolák is. Bár június 15-ig továbbra is távoktatásban tanulnak majd a diákok, egyéni vagy kiscsoportos foglalkozást szervezhetnek már azoknak a tanulóknak, akiknek elmaradásuk van, vagyis fel kell zárkózniuk a tananyagban. Ezután, június 26-ig minden általános- és középiskola felügyeletet szervez, így napközit, sportfoglalkozást és felzárkóztatást is tarthatnak majd.

A szakképző iskolák esetében más a helyzet, ott az iskolaigazgatók dönthetnek, hogy a szokásos nappali, vagy távoktatás formában tanulnak a tanév fennmaradó részében. Esetükben az általános iskolákétól és gimnáziumokétól eltérő szabályozás teszi lehetővé a tanév hátralévő részében az elmaradt gyakorlati képzés részleges pótlását, illetve a nyári szakmai gyakorlatok előkészítését és megvalósítását. Az idei középszintű szóbeli érettségiket június 11–16-ig tartják meg. Az egyetemistáknál még javában tart még a vizsgaidőszak. A végzős középiskolások a felsőoktatási intézményekbe való jelentkezési sorrenden egy alkalommal változtathatnak, legkésőbb július 9-ig. A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok másolatait (felsőfokú oklevél, többletpontot igazoló iratok stb.) szintén eddig lehet pótolni. A felvételi eljárás során az egyes jelentkezési helyeken – a jelentkezők által elért felvételi összpontszám alapján kialakított egységes rangsorolás, az intézmények kapacitása, valamint a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott szempontok figyelembevételével – várhatóan július 23-án határozzák majd meg a felvételi ponthatárokat. Ennek során mindenkinél megállapítják, hogy melyik jelentkezési helyre nyert, illetve nem nyert besorolást. Az elmúlt években ponthúzó rendezvénnyel várta a Pécsi Tudományegyetem a leendő hallgatókat, a járványhelyzet miatt ez idén valószínűleg elmarad.