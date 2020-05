Vásárcsarnok: mától kint, hétfőtől pedig bent is árulhatnak

Ma reggeltől már a külső asztaloknál megy az árusítás a Vásárcsarnoknál, a teljes nyitásra viszont hétfőig várni kell. Akkortól is csak korlátozásokkal, óvintézkedések megtételével lehet majd használni a létesítményt.

Az árusok korábban lapunknak is azt mondták, nem értették, miért kellett úgy lezárni a megyeszékhely Vásárcsarnokát, és külső részeit is, hogy közben meg a bevásárlóközpontokban tumultus volt, valamint más szabadtéri, vagy félig fedett piacok nyitva lehettek.

A pécsi városvezetés most lépett: szerdától engedélyezte a Vásárcsarnok körüli külső területeken az árusítást reggel 5 és délután 15 óra között. Május 11-től pedig a megszokott nyitvatartási rend szerint a belső részt is megnyitják – de speciális szabályokat kell betartani.

Az árusoknak a szájmaszk és a gumikesztyű kötelező, míg a vásárolóknak az arcukat eltakaró maszk, sál, vagy ruhadarab. A sorban álláskor 1,5 méter is be kell tartani, és odabent egyszerre csak 100-an lehetnek. Bejutni a Bajcsy-Zsilinszky utca felől, az épületet elhagyni a buszpályaudvar felőli ajtón lehet kizárólag A 65. év feletti vásárlóknak pedig 9 és 11 óra között tartanak fel idősávot.

A Keszüben termelő Brunner Péter a belső területen árult zöldséget, gyümölcsöt, így ő a hétfői teljes nyitást várja. Neki sikerült átvészelnie a kényszerszünetet, hiszen a falujában is adott el termékeket, és hozzá a környező településekről is többen érkeztek, sőt a törzsvásárlói még Magyaregregyről is felkeresték. Ehhez viszont az is kellett, hogy már 15 éve áruljon a Vásárcsarnokban, tehát kialakult vevőköre legyen. Holczinger Flórián a szintén korábban lezárt Vásártéren árult örökzöldeket, földlabdás növényeket. Mint mondta, nem számolta, hogy mekkora kára lett, mert csak bosszankodna, és még nem tudja, hogy mikor térhet vissza a korábbi helyére.

A Vásártéren az árusoknak egymás mellett jelölték ki korábban a helyüket, a másfél méteres védőtávolság megtartása miatt elképzelhető, hogy ezen érdemes lenne változtatni.