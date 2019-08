Vashegyi György vezényelte a határon túli magyar zenészeket

Különleges hangverseny volt pénteken a bazilikában az OrgonaPont sorozatban. A Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekarát és a Purcell Kórust Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke vezényelte, vele beszélgettünk a koncertről és pécsi kötődéseiről.

– Hogy kezdődött Péccsel a zenei kapcsolata?

– Pécs csodálatos város, mindig élmény itt fellépni, de egyszerűen idelátogatni is. Legalább 25 éve vannak itt koncertjeim, talán 1992 lehetett az első alkalom, amikor vizsgázós karmesterképzős hallgatóként vezényelhettem a helyi szimfonikus zenekart. Szkladányi Péter igazgatóval közeli barátság is kialakult közöttünk, körülbelül 10 évig rendszeresen dolgozhattam az együttessel, néha franciaországi turnékon is.

– Most ugyan a bazilikában volt a hangverseny, de mi a véleménye a Kodály Központról a régi zene játékát illetően?

– A Kodály Központban a Filharmónia meghívására 2011 óta rendszeresen vezénylem saját együtteseimet, a Pur­cell Kórust és Orfeo Zenekart, ami óriási öröm. Pécs „megérdemelte” ezt a fantasztikus, Magyarországon csak a Zene­akadémiához és MüPa-hoz fogható koncerttermet. Szeptember 21-én egyébként egy rendkívüli francia barokk opera­produkciót is hozunk ide, Boismortier Les Voyages de l’Amour (Ámor utazásai) című operája 1736 óta az egész világon első alkalommal itt hangzik el, koncertszerű előadásban, melyből lemezfelvételt is készítünk. Mindezt a Versailles-i Barokk Zenei Központtal együttműködésben, világhírű nemzetközi szólistagárda előadásában.

– Ezúttal a Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekarával lépett fel a kórusa. Mit kell tudni erről a zenekarról?

– Közel tíz éve törekszem arra, hogy évről évre, alkalmi zenekarba szervezve Budapestre hívhassunk kiváló, a Trianon által elcsatolt nemzetrészeken élő hivatásos magyar muzsikusokat, s velük koncerteket adhassunk. 2017-ben sikerült ezt először megvalósítani, s akkor is felléptünk a pécsi székesegyházban. Most pedig Pécsett volt az „idei” zenekar első koncertje, majd Szegeden és Kolozsvárott is megszólaltatjuk Mendelssohn: Paulus című oratóriumát.

– Igaz, hogy a híres zeneszerzőnek az átkeresztelkedéssel kapcsolatos személyes indíttatása alapján készült az oratórium?

– A Paulus Mendelssohn egyik fő műve és valóban, nem lehet nem személyes élményt sejteni a zsidónak született, lutheránusnak átkeresztelt, keresztény hitét nagyon mélyen megélő fiatal zseni Mendelssohn, és Saulus-Paulus, Pál apostol „párhuzamos” történetében. A 19. század rajongott ezért az oratóriumért, a 20–21. században kissé háttérbe szorult a szintén zseniális, későbbi Éliás mögött. Bízunk benne, hogy ez a három koncert újabb híveket szerez ennek a csodálatos remekműnek!

– Az MMA elnöke, kórust és zenekart is vezet. Mi tudja ennyi feladatból kikapcsolni?

– Szerencsés ember vagyok csodálatos családdal, a munkám pedig egybeesik a hobbimmal. Mindezeken túl nagyon érdekel a történelem és a nyelvek, szívesen kirándulok szárazon és vízen egyaránt, valamint újra felfedeztem gyerekkori szenvedélyemet, a horgászást.