Védeni kell a termést a tolvajoktól a kiskertekben

Elszaporodtak a kerti lopások Komlón és környékén – több bejelentés is érkezett a helyi polgárőrséghez az utóbbi időben.

Elszaporodtak Komlón és környékén a kerti lopások az utóbbi időben – a városban és vonzáskörzetében számtalan kiskert található, ezeken a területeken különösen ilyenkor, gyümölcsérés idején szaporodnak meg ezek a garázda cselekedetek. Erőszakos behatolásokról több bejelentés is érkezett a közelmúltban a komlói polgárőrséghez – ezek felderítése a rendőrség hatásköre.

Miután a terménylopás tényállását a Büntető Törvénykönyv nem ismeri, a lopásokon belül ezekről a rendőrség külön kimutatást nem vezet, így a baranyai esetekről számadatok nem ismertek.

– A hétvégi házak, tanyák, kiskertek esetében is elengedhetetlen a megfelelő védelem biztosítása – hangsúlyozta a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság. Ha van elektronikus riasztórendszer, célszerű mindig gondoskodni annak aktiválásáról. Amikor hosszabb ideig nem keresi fel tulajdonos a kiskertet, tanácsos a kertszomszédokkal összefogva egymás telkére is figyelni.

Egy jó házőrző kutya is megoldás lehet, hiszen azonnal jelez, ha idegen közelíti meg az ingatlant. Jó ötlet a mozgásérzékelő lámpa elhelyezése is az épületre, de ha valaki otthon tartózkodik, akkor is zárja be a kaput, hiszen nem biztos, hogy észreveszi a hívatlan látogatót. – Ne hagyjunk elöl könnyen mozdítható holmikat, lehetőség szerint minden szerszámot, létrát pakoljunk be a tárolóba, hiszen ezek akár segédeszközök is lehetnek az alkalmi tolvaj számára – hívja fel a figyelmet a rend­őr-főkapitányság. A kaput akkor is zárjuk be, amikor a kertben dolgozunk, hiszen elképzelhető, hogy a munka hevében fel sem tűnik a rossz szándékú látogató érkezése. Ha valaki idegent észlel kertjében, esetleg rajtakapja a tolvajt, azonnal hívja a rendőrség 112-es segélyhívó számát.

Rendszeresen járőröznek a polgárőrök

A rendőrség azt tanácsolja, hogy amennyiben a településen működik polgárőrség, célszerű velük is felvenni a kapcsolatot. A polgárőrök rendszeresen bűnmegelőzési jellegű járőrszolgálatot folytatnak és ezzel a vagyonbiztonság fokozásában jelentős szerepet töltenek be.

A komlói polgárőrök járőrei például tervszerűen figyelik a leginkább „fertőzött” külterületeket is, kapacitásuk azonban véges, ezért szükség van a kerttulajdonosok közreműködésére is. A betörések számának csökkentésére megoldás lehet három-négy tulajdonos összefogása, rendszeres járőrözése, mely elriasztó jelleggel tartaná távol a garázdálkodókat az ingatlanoktól. Másik megoldási lehetőség, hogy a tulajdonosok belépnek a polgárőrség kötelékébe, ezáltal kimondottan kerti csoportok felállítására is adódik lehetőség. Erre van is példa már a városban: jelenleg Komlón két ilyen csoport lát el szolgálatot a kiskertek védelmében.