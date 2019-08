Wogerné Sági Judit ruhákat és óriás sárkányt is hajtogatott már

Harminc éve hódol az origaminak Wogerné Sági Judit. A szebbnél szebb művekről és a bonyolult technikákról a 30. Nemzetközi és Országos Origami Találkozó kapcsán kérdeztük.

– A jó kézügyességűek kiváltsága az origami?

– Nem számít, hogy valaki kezdő vagy haladó, alkotni így is, úgyis tud. Az egy dolog, hogy mi a kiállításon főként bonyolult műveket mutatunk be, azokhoz tényleg kell kézügyesség és tudás. De hasonló dolgokat egyszerűbb hajtásokkal is össze lehet hozni.

– Vannak különleges technikák?

– Az elmúlt 30 évben az origami nagy technikai fejlődésen ment keresztül. Már nemcsak a hagyományos origami papírokat használjuk, hanem a vastag kreatív kartonokat, a több rétegű fóliás papírokat, sőt a vékony kilágyított fémlemezek is új lehetőséget adtak az alkotók kreativitásának bemutatására.

– Hogyan alakul az idei rendezvény?

– Általában minden évben másik városban van a találkozó, ebben az évben – immár ötödször – Pécs ad helyszínt az eseménynek augusztus 8–11 között. Általában mindig szoktunk egy kiállítást is szervezni, idén a Kéz Művészek címet viselő origami tárlat a Civil Közösségek Házában lesz, amely a magyar és lengyel origamikörök többéves barátságának eredményeként jön létre. Különböző origami technikával készített állatok, tesszalációk, geometriai alkotások lesznek majd láthatók. Érdekesség, hogy lesz két díszvendégünk is, egy házaspár, Rikki Donachie és Yuen Har Tse. A hölgy vak, és vakon fog minket tanítani. Yuen modelljei mellett tanítási módszere is különleges, ő a kezével lát.

– A mindent a szemnek, semmit a kéznek elv érvényesül?

– Természetesen nem, a tárlat kísérő programjaként a Magyar Origami Kör lengyel művészek részvételével mindenki számára nyitott origami programot szervez, amelyen a látogatók kipróbálhatják a papírhajtogatás ősi technikáját. A találkozó résztvevői szeretettel várnak mindenkit egy közös hajtogatásra szombaton este hét órától a Kisház Kávézóba. Készülnek majd állatok, virágok és persze izgő-mozgó figurák, játékok is.

– Melyik művére a legbüszkébb?

– Az egyik legnagyobb kihívást az jelentette, amikor kitaláltuk, hogy ruhákat hajtogatunk. Csináltunk is három kollekciót. A pécsi bevásárlóközpontba is készítettünk két színes, több mint 11 méter hosszú óriás sárkányt, ez két hónapos kőkemény munka volt.

Országjáró a különleges kiállítás

Wogerné Sági Judit Pécsett született, a Janus Pannonius Óvónőképző Szakközépiskolába járt, az origami a gyerekekkel kapcsolatos munkája révén lett az élete része. Ma már nem dolgozik óvónőként, egy pécsi gravírozással foglalkozó cégnél tulajdonos, cégvezető, a Reménysugár Kulturális Egyesület és a Magyar Origami Kör vezetője. 2013 óta van egy állandó kiállításuk, amit minden évben körülbelül tíz helyszínen mutatnak be hazánkban. Egy-egy településen négy hétig látható a tárlat, és a megnyitó napján általában origamifoglalkozást is tartanak a helyieknek.