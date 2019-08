Dobd fel a ruhatárad Ady soraival!

Verset olvasni menő, és aki azt gondolná, már rég kiment a divatból az irodalom, nagyot téved.

Csányi Péter és Bárány Bence vállalta a vátesz szerepét, és úgy döntöttek, kultúrforradalmat indítanak ruhamárkájukon keresztül. A kultura.hu anyagában a Vates márkáról Csányi Péterrel beszélgetett Takács Dalma.

A márka indításának legfőbb előzménye Csányi Péter összegzése szerint az volt, hogy a középiskolai tanára hatására nagyon megszerette az irodalmat – ráadásul akkoriban futott be a slam poetry és Akkezdet Phiai is –, és annyira rezonált Adyra, hogy nyomtattatott magának egy Adys pólót idézettel.

Ekkor fogalmazódott meg benne az az ötlet, hogy mivel a nagy magyar költőket mindenki ismeri, érdemes lenne egy ruhamárkát csinálni a képeikkel.

Persze középiskolásként ez még nem volt aktuális, egyetemre ment, majd dolgozni kezdett. De a nagyvállalati légkör nem volt neki szimpatikus, így eszébe jutott újra ez az ötlet, és megvalósíthatónak tűnt. Ekkor került kapcsolatba a slammer és grafikus Bárány Bencével, és együtt belevágtak a Vatesbe.

A „vátesz” kifejezés használatát azért gondolja találónak, mert a magyar kultúrában szerinte nagyon mély lenyomatot hagytak a költők, nincs település Ady Endre utca vagy Petőfi szobor nélkül. Sok művész azért osztja meg a produktumát a világgal, hogy gondolkodásra késztesse az embereket – így van ez hát náluk is, az ő projektünk – mint hangsúlyozta – kapcsolódási lehetőséget szeretne adni a vásárlóknak a költészethez és a művészeti közösségekhez.

Ez azért is szerencsés lenne, mert a mai középiskolások szerinte nagyon is össze tudnának kapcsolódni a klasszikus költőkkel. Ezt bizonyítja számára az is, hogy

alig pár hónap alatt több mint 10 ezren kezdték őket követni Instagramon, és közülük a legtöbben 15-20 év közöttiek. Ezért is van, hogy nem konkrét verseket, hanem egy-egy sort tesznek a pólókra: ezek is nagyon mélyre tudnak nyúlni, és a fiatalabbakat pont ezek a rövidebb, de tartalmas sorok szólítják meg.

És nem csak pólókat akarnak csinálni: a közösségépítés része, hogy bárki beküldhet hozzájuk saját verset, idézetet megosztásra.

„Ez a közösségi média szépsége: ha valakinek tetszik a tartalmunk, posztolhatja, ezáltal egyre több emberhez juthat el a missziónk” – fejtette ki Csányi Péter, aki meglepően egyszerű választ adott arra a kérdésre, hogy miért van az, hogy nem kortárs, hanem klasszikus költők képeit és idézetei használják fel a pólóikon.

„Azért is választottunk klasszikusokat, mert a költő művére és arcképére a halála után 70 évig jogdíj van – Pilinszky például ezért maradt ki. Persze később szeretnénk kibővíteni a palettát, nem csak a költészetben, de a művészet többi ága felé is.

Megjelenhetne a pólókon akár Csontváry is” – avatta be a kultura.hu újságíróját a további terveikbe Csányi Péter.

