Megjelent Little G Weevil önéletrajzi könyve

„Számtalan film és könyv készült már szupersztárok botrányos életéről. A végén mindig kiderül, hogy az idolként tisztelt művész is ugyanolyan ember, mint mi, és a sikerhez vezető út soha sem annyira könnyű, mint amilyennek kívülről látszik.

A blueszenészek soha nem szerepeltek a szupersztár kategóriában, mégis emberek millióit szórakoztatják hosszú évtizedek óta.

Egy 2004-ben készült, eddig nem publikált interjúban azt mondtam: „én egy lakókocsiban is elvagyok, csak legyen valaki, aki szeret, alkothassak valami maradandót, amiből keresek annyit, hogy meg tudjunk élni”. Ez mennyire egyszerűnek hangzik… Azóta utaztam limuzinban, aludtam hálózsákban a Mississippi partján,

hordoztam Whitney Houston koktélruháját, szedtem homokot a Szahara sivatagából, koncerteztem virágboltban és 20 000 ember előtt is, ünnepeltek, kiutáltak, öleltek, megpofoztak. De vajon sikerül-e elérni ezt az egyszerűnek tűnő álmot, és mi a tanulság ennyi év után? Ezt mesélem el. Egyes szám első személyben. Mert ez a blues”

– mondja Little G Weevil.

Little G Weevil, azaz Szűcs Gábor rhythm and blues gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró, producer. Többszörös zenei díjnyertes, a memphisi International Blues Challenge győztese, USA Blues Music Award, Blues Blast Music Award jelölt. Karrierje alatt húsz országban több mint kétezer koncertet adott, lemezeit számos alkalommal a világ legjobb bluesalbumai közé sorolták. Élt Angliában és közel másfél évtizedig az Egyesült Államokban. Kalandos, drámákban, sikerekben, fordulatokban gazdag életét egy laza, kötetlen beszélgetésben meséli el, ami garantáltan a könyvhöz szegezi az olvasót.

„Ilyen ez a Beale Street… Másnap próba, majd koncert a Hard Rock Caféban… Egész este irtó vicces hangulatban voltam, és ez nem akaródzott alábbhagyni. Amikor megálltunk a Union Avenue egyik benzinkútjánál, és Tene elment a mosdóba, ebben a tréfás hangulatban sétáltam be a kúton lévő boltba.

– Jó estééééééééééééét! Na, most akkor kiraboljuk ezt a kutat! – mondtam viccesen.

A golyóálló plexi mögött álló alak nem nevetett. Ellenben előkapott valami fekete izét, és átdugta a pénz kiadására szolgáló félkör alakú kis résen. Ha látnék is, jó lenne. Mi az? Hm. Az bizony eeeeeeeegy, az úgy néz kiiiiiiiiii, miiiiiint egy RÖVID CSÖVŰ PUSKA.

– Csak vicceltem, csak hülyéskedtem! – ordítok akkor már a padlón feküdve.”

A könyvvel párhuzamosan érkezik Little G Weevil új lemeze is.

A többszörös nemzetközi blues zenei díjas Little G Weevil – Play On (Játssz, tovább) című új albuma hazai és külföldi sztárok vendégszereplésével decemberben jelenik meg Magyarországon. A kritikusok által világszínvonalúnak értékelt, a műfajban egyedülálló lemezen tíz Little G Weevil szerzemény és egy Mo’ Gigs feldolgozás hallható Mohamed Fatima, CéAnne, Jónás Vera, Sena Dagadu, Gál „Boogie” Csaba, Fóris Rita, Andelic Jonathan, a jamaikai származású Dionne Bennett, valamint Európa első számú blues előadójának számító angol Ian Siegal énekesek közreműködésével.

A rhythm and blues, soul, funk stílusú album dalait és a szövegeket is egy kivételével mind Gee írta. A felvételek még 2019-ben kezdődtek Vastag Gábor vezetésével a budapesti Sounday Hangstúdióban, ahol már számtalan arany és platina hanghordozó készült az elmúlt években. A „Play On” sorban a hetedik Little G Weevil szóló lemez.