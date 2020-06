Virtuális tárlaton is megtekinthetővé váltak Mátyás király híres corvinái

Az Országos Széchényi Könyvtár elérhetővé tette a 2018/2019-es monumentális kiállításának 3D-s online változatát.

Otthon is megtekinthetővé váltak Mátyás király híres corvinái, az Országos Széchényi Könyvtár elérhetővé tette a 2018/2019-es monumentális kiállításának 3D-s online változatát, a virtuális tárlaton többek között középkori kódexek, pénzérmék és a Mátyás-trónkárpit látható, valamint megtekinthetők a kiállításon levetített kisfilmek és a kurátor mozgóképes összefoglalója is – közölte az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK).

A nemzeti könyvtár Mátyás király örökségének egyik legjelentősebb őrzője, 2018 őszén számos pompás corvina és díszkódex érkezett a nemzeti könyvtár időszaki kiállítására magyar gyűjteményekből és a világ távoli pontjairól, többek között New Yorkból, Párizsból, Rómából és Bécsből. A kéziratok közül több értékes és művelődéstörténetünk szempontjából kiemelkedően fontos darab első alkalommal volt látható Magyarországon – olvasható a közleményben.

Mint írják, a nagyszabású tárlat egyik különlegessége volt, hogy a hazánkban őrzött 53 corvina csaknem hiánytalanul találkozott, s a külföldről érkezett kötetek közül több a középkor óta először tért vissza Magyarországra. A virtuális kiállítás szerkesztője Zsupán Edina, az eredeti tárlat kurátora, a 3D-változat Takács István internetes túrakészítő munkája.

Az online tárlat elkészültével egy időben az A’Design Award nemzetközi szervezet Belsőépítészet és Kiállítás kategóriában bronzminősítéssel díjazta a 2018/2019 fordulóján megrendezett kiállítást, amelyet Gazdag Mária belsőépítész tervezett.

A kommüniké emlékeztet, hogy a Corvina könyvtár Mátyás király itáliai mintára megalkotott könyvtára volt, amely megközelítőleg 2000 kötetet tartalmazott. A legkorábbi reneszánsz uralkodói bibliotéka volt Európában Itálián kívül. Kevésbé köztudott, hogy a míves itáliai kódexek megrendelése mellett a magyar királyi udvarban is készültek hasonlóan értékes, díszes kéziratok. A kiállítás a Budán készült corvinákat mutatta be eddig soha nem látott részletességgel, számos eddig ismeretlen kutatási eredményt láthatóvá téve, ami új alapokra helyezte a Corvina könyvtárral kapcsolatos ismereteinket.

A virtuális kiállításon is megcsodálható, díjazott installáció nem pusztán illusztrálta az egykori gyűjtemény ragyogását és pompáját, hanem a tudományos koncepciót vizuálisan felerősítve egy könyvtár születését mutatta be képi és szimbolikus eszközökkel a pergamenlaptól kezdve egészen a teljes pompájukban megmutatkozó luxuskódexekig. Az online tárlathoz kapcsolódik a Vezesd körbe tekinteted! című játék, amely során feltett kérdéseket június 26-ig helyesen megválaszoló olvasók különböző, a corvinák történetével kapcsolatos értékes kötetet, többek között a leggazdagabb humanista könyvgyűjteményt is megnyerhetik – áll az összegzésben.