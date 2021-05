A kultúra fő vonalain beindult végre az élet

A kultúra hosszú leállását követően az első élő koncertet a Pannon Filharmonikusok adta tegnap este, Strauss- és Brahms-művekből (érvényes bérlettel és védettségi igazolvánnyal lehetett a Kodály Központban meghallgatni).

Ezt ne hagyja ki! Csak a megszorítást és a hitelt ismeri a baloldal

Megnyílnak a kapuk a Filharmónia Magyarország hangversenyeire is, és fut tovább mindenről az ingyenes online közvetítés is. Miklósa Erika és a pécsi születésű Horváth István operaénekes lesz a következő fellépőjük, május 9-én Szegedről megy a közvetítés. A Zsolnay Negyed kiállításai már látogathatók, kinyitott a Cella Septichora Látogatóközpont valamint a Művészetek és Irodalom Háza is.

Már látogathatók a Zsolnay Negyed attrakciói is

Elindultak már a szabadtéri vezetett séták is, illetve a negyedben a Planetárium és Labor – Interaktív Varázstér jeggyel az asztrofotós kiállítás is ingyenesen nézhető meg, miként a Művészetek és Irodalom Háza fotókiállítása is.

A Janus Pannonius Múzeumban tegnaptól újra megtekinthető a Csontváry-, a Vasarely- és a Zsolnay-állandó kiállítás. Fogadja már az érdeklődőket a Pécsi Állatkert is, a mozik közül pedig csütörtöktől az Uránia Kultik moziban van vetítés, a Cinema Cityre és az Apolló Art Mozira viszont még egy-két hetet várni kell.