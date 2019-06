A POSZT-on belüli fesztiválban két újabb kis fesztivál is lesz

Ahogy azt évek óta megszokta a pécsi közönség, a Pécsi Országos Színházi Találkozó idején a Sétatéren is zajlik egy rendezvénysorozat városi szervezésben, teljes egészében ingyenes koncertekkel, táncelőadásokkal, valamint minőségi kézműves portékákkal, étel-ital kínálattal.

A Sétatér Fesztivál (június 6–16.) kultúrprogramjában több mint harrminc könnyűzenei koncert és táncbemutató lesz. A színházfesztiválon belüli Sétatér Fesztiválban ugyanis zajlik egy újabb kis találkozó, a Déli Kapu Nemzetközi Folklórfesztivál (június 6–9.) amelyen megfordul a hazai és nemzetközi folklór világ színe-java esténként 19.30–23 óra között.

Ami a könnyűzenét illeti minden este két pop-rock zenekar lép fel, 19 és 21 órakor. Hallhatunk itt térségi hírességeket, és országos nagy neveket is, például a Magashegyi Underground koncertjén a zárónapon 21 órakor Beck Zoltán lesz a sztárvendég. Emellett jön többek között a Mörk elgondolkodtató társadalmi és pszichológiai tartalommal, a most 15 éves The Blackbirds a Beatles 50 éve megjelent Abbey Road lemezével. Csemer Boglárka nagyzenekari felállásban, AntoniaVai svéd-magyar énekes-dalszerző, nyers szövegekkel és lehengerlő előadással, a latin Carlos Adíos és a 10 fős funky-jazz-soul zenekar, a Junk. A pécsi-baranyai palettáról pedig Beck Zolin túl fellép a Kubalibre, a Halott Pénz zenekarból Dj Venom, érkezik a Band On Da Moon és a Psycho Mutants.

Húsz standnál válogathatunk emellett az étel-ital különlegességekből, a kézműves vásáron pedig minőségi termékek sorakoznak majd.

A Kioszk teraszon kiállítás nyílik G. Horváth Boglárka és Ménes Attila munkáiból és felolvasóest lesz Ménes Attila Harmsziádák című kötetéből.

No és jut egy kisebb önálló programsorozat a fesztivál végére is: Ünnepi Könyvhét lesz (jún. 13–16.) a Csorba Győző Könyvtár szervezésében a Király utcában.