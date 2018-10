Az alkotótábor képeit állították ki a Hattyúház Galériában

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. és a PTE Művészeti Kara inspiratív kiállítást mutatott be „Villányi Villanás 2018” címmel.

A PVH a fiatal művészek támogatását, munkáinak bemutatását tűzte ki célul, amely a Művészeti Kar alkotásainak segítségével egy ízben már meg is valósult. A nyári alkotótáborokban készült műveket november 11-ig tekintheti meg a publikum ingyenesen a Hattyúház Galériában.

Egy nagyon egyedülálló együttműködést indított útjára a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt., amire talán nem volt példa a társaság történetében korábban. A PVH alapvető célkitűzései között szerepel – állandó jelleggel – a társadalmi felelősségvállalás erősítése, így az elmúlt két évben is több ilyen sikeres akció, kampány, illetve kezdeményezés áll mögöttük. A kezdeményezettek eddig elsősorban a hátrányos helyzetűek voltak, azonban a paletta most kiegészült egy újabb szegmenssel. Főleg, hogy Pécs neve gyakorlatilag összeforrt a művészettel, kultúrával és nem csak azért, mert 2006-ban Pécset választották Európa kulturális fővárosává, hanem mert valóban nagyon aktív, pezsgő kulturális élet uralkodik a városban, nem mellesleg pedig rengeteg fiatal, tehetséges művészt nevel az egyetem is.

„Nagyjából tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire nehéz egy fiatalnak a tehetségét kibontakoztatni manapság, így az aktuális kezdeményezésünkkel szerettünk volna ebben kicsit segíteni. A történet úgy kezdődött, hogy a Király utca 15. szám alatt található Hattyúházba szerettük volna visszahozni a korábbi, aktív művészeti életet, hiszen éveken át működött abban az ingatlanunkban galéria. Majd ezek után megkerestük Prof. Somody Péter, képzőművészt a Művészeti Kar Festészet Tanszékének vezetőjét, hogy térítésmentesen, egy komolyabb médiakampánnyal és nyitórendezvénnyel kiegészítve, a lebonyolítási, illetve szervezési feladatokat vállalva, fel szeretnénk ajánlani a helyiséget kiállítás megrendezése céljából. Somody úr örömmel és készséggel ajánlotta fel a nyári alkotótáborban készült műveiket, melyek ékesíteni fogják a Hattyúház kiállítótermét közel egy hónapon keresztül.” – mondta Szentgyörgyi Dávid, a PVH vezérigazgatója.

Így nyílt „Villányi Villanás 2018 – Képzőművészeti alkotótáborok a Gyimóthy Villában” címmel kiállítás a Hattyúház Galériában 2018. október 16-án. A tárlaton a Művészeti Kar hallgatóinak munkái tekinthetők meg, amelyek között vannak festmények, fotók, szobrok is. A nyári alkotótáborban készült művek körülbelül 30 alkotó munkáját dicsérik.

Az esti órákban megrendezett megnyitóra nagyon sokan voltak kíváncsiak, közöttük művészek, mint például idősebb Pinczehelyi Sándor, művészetbarátok, városi tisztségviselők és természetesen a Vagyonhasznosító munkatársai is. A megnyitót Palotai Tamás, ismert rádiós hang moderálta, beszédet mondott Oszoli Dénes, képviselő, Szentgyörgyi Dávid, a PVH vezérigazgatója, valamint Prof. Somody Péter, a Művészeti Kar tanszékvezetője is. A képviselő úr a pécsi művészet fontosságát emelte ki, a vezérigazgató beszélt az együttműködésről, annak hosszú távú terveiről, a professzor úr pedig a művek sokszínűségét mutatta be.

A kiállítás november 11-ig minden nap 14-től 20 óráig ingyenesen megtekinthető bárki számára (a hétfő szünnap).