Az Ormánságról készült Mánfai György 8. fotós könyve

„A patak és a szikla összecsapásából mindig a patak kerül ki győztesen. Nem az ereje, hanem a kitartása miatt. A kitartás az a kemény munka, melyet akkor végez el az ember, amikor már belefáradt a kemény munkába.” Ezzel a gondolattal ajánlotta figyelmembe Ormánság – Rejtőzködő Kincsek című új művét Mánfai György fotóművész, aki már nyugdíjasként készítette el ezt a könyvét.

Nem akármilyen kötet ez, a szerzői közt olyan jeles személyiségek találhatók, mint Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, egykori művelődési és közoktatási miniszter, Hoppál Péter, korábbi kultúráért felelős államtitkár, Kovács János nyugalmazott református esperes, földrajztudósok és természetvédelmi szakemberek. Mánfai György maga is írt három fejezetet, valamint készített a könyvhöz 278 fotót. Helyet kapott itt Kiss Géza Ormánsága, a kákicsi fejfagyűjtemény, a Dráva és természeti környezete, a térség történelme, a festett kazettás templomok, állatok, növények, még a már nem működő ormánsági kisvasút is, no meg természetesen a Bőköz Fesztivál.

– Nagyon sok könyv jelent meg az Ormánságról az utóbbi időben, de csak különböző részletekről. Én egy kerek egészet szeretnék adni, a szegénységet, a reformációval kapcsolatos emlékeket éppúgy, mint a falvak összképét, az emberek portréit, a fehérre meszelt kishidakat, a virágzó gyümölcsfákat. Mert itt akárhová lépünk, mindig úgy érezzük, hogy hazaérkeztünk – összegez a fotóművész. Tény, hogy a kötetből az ormánságiak vallási hovatartozásától a természeti, néprajzi, geomorfológiai érdekességekig mindent megtudhatunk.

A térség jeles képzőművészének, Szatyor Győzőnek a munkássága is kap egy fejezetet, az alkotó, akinek napokban jelent meg ugyancsak egy könyve, a régió református templomainak maga festette királykazettáiról, melyekről a fotókat szintén Mánfai György készítette.

A könyvet december közepén mutatták be Pécsett a Néprajzi Múzeumban, 17-én pedig Szaporcán, a Duna-Dráva Nemzeti Park Látogatóközpontjában volt ünnepélyes beharangozója, ahová a környék összes polgármestere, lelkésze, világi személye meghívást kapott.

Mánfai Györgynek a negyedik teljes könyve ez, további négyben száznál több fotója szerepel. Személyes ötlete volt például sorozatban bemutatni a Föld kontinenseit, melyből az Európa részhez ő alkotta meg a képeket. A PTE Földrajzi Intézetében negyedszázadon át kísérte mindenfelé a tudósokat, és minden útról képes beszámolók születtek, táj- és életképekkel, szociofotókkal. Fotós útjait is summázta: „Ha mégis választani kellene a rengeteg szépség között, akkor egzotikuma miatt Ausztráliát említeném az első helyen, valamint Olaszországot, ahol minden egyes kő csodás történelmi korszakokat idéz meg. Szorosan a nyomukban van a Balkán, az ott élők hihetetlen közvetlenségével, vendégszeretetével. És valahogy arrafelé mindenki boldognak látszik.”

