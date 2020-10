Csendes volt az idei Pécsváradi Leányvásár a vírus miatt

Kisebb és csendesebb volt idén a Pécsváradi Leányvásár a megszokottnál. A vírushelyzet miatt elmaradtak a táncos előadások, de a Szentháromság téren így is jó volt a hangulat a hétvégén.

Népviseletbe öltözött lányok, rengeteg kézműves és több ezer látogató lepi el rendszeresen a város utcáit a Pécsváradi Leányvásáron, idén azonban ez másként történt. A járvány terjedése miatt már korábban lemondták a néptáncos előadásokat és a könnyű­zenei koncerteket, a hétvégén csak kirakodóvásárt tartottak.

A leányvásár hagyományos hangulatát azért egy pénteki esemény megidézte, a Pécsváradi Emlékházban nyílt meg a sárközi népviseletet bemutató kiállítás, amelyről a tánc és a rezesbanda sem hiányozhatott.

Szombaton és vasárnap pedig a Szentháromság térre költöztek ki a kézművesek, valamint az ételt és italt kínáló árusok. Minden kisebb volt, mint amit megszokhattunk, a hangulaton ez azonban nem érződött. A kovácsmester ugyanolyan jókedvvel és humorral készítette a szerencsepatkókat, mint mindig, a kézzel készült ékszerek, táskák és szappanok pedig takaros sorokban várták a vásárlókat. A sült gesztenye illata messze szállt, és a kürtőskalácsért is hosszú sorok álltak. A kissé hűvös, őszi időben pedig forralt borral és fűszeres almalével melegítették magukat a látogatók.

Persze, hiányoztak a népviseletbe öltözött lányok, de a fesztivál így családiasabb hangulatot öltött. A biztonságról gondoskodtak a szervezők, táblákkal figyelmeztettek, hogy tartsuk be a védőtávolságot, és az árusoknál volt kézfertőtle­nítő is. Képgaléria. bama.hu

Megválasztották a legszebb lányokat

A leányvásárnak volt két olyan programeleme, amelynek folytonosságát az internet segítségével meg tudták tartani. Az egyik a népdaléneklési verseny volt, a másik a Pécsváradi Leányvásár Szépe választás. Előbbire a jelentkezők egy videót küldhettek be, amelyen egy kötelező és egy választott népdalt adtak elő. A nevezők száma idén elmaradt a megszokottól, a felsős és az alsós korosztályban is 3-3 videó érkezett, amelyeket a zsűri egyforma díjazásban részesített. A szépségversenyre szintén online jelentkezhettek a lányok. Összesen 21 kép érkezett, amelyeket az esemény közösségi oldalán is közzétettek, és vasárnap közülük két kategóriában hirdettek nyertest. A közönségszavazást Szabó Anna Lili nyerte , a szakmai zsűri Nagy Julianna Máriát választotta a legszebbnek.