Harry Pottert kutatja az egyetemen Torbó Annamária

Mit köszönhetünk a Harry Potter-sorozatnak, vagy Az Éhezők viadalának? Efféle filmek társadalmi hatásait kutatja többek között Torbó Annamária, és az eredmények a közelmúltban kötetben is megjelentek.

– A fiatalok öt kedvelt filmjét elemzi tudományos alapossággal egy új, sci-fiket és fantasykat vizsgáló könyvben. Melyik alkotásokról van szó?

– Olyan young adult (YA) filmekről, mint a Harry Potter, Az alkonyat, Az útvesztő, A beavatott, és Az éhezők viadala.

– Mióta foglalkozik az „ifjúsági műfajjal”?

– Gyermekkorom óta szeretem a YA-könyveket, különös tekintettel a Harry Potter-sorozatra, mellyel együtt nőttem fel, kutatóként viszont tíz évvel ezelőtt, mint egyetemista kezdtem el a vizsgálatukat. Az olyan órák voltak a kedvenceim, melyek mozgóképek elemzésével, populáris- és szubkultúrával foglalkoztak. A doktori témám is a YA-filmekhez kapcsolódik.

– Melyiket emelné ki?

– A Harry Potter-könyveket, mert jókor voltak jó helyen, és minden fontos dolgot összegeznek. Ötven éve jegyzik a YA-t, mely J. K. Rowling műve nélkül az ezredfordulóra lehet, hogy kimerült volna. Telitalálat az időzítése, hiszen a 90-es évek bébibummja akkortájt lett érezhető a könyveladásokon is, a mű pedig szó szerint varázslatosra sikerült. Az irodalmi értékét is széles körben elismerik.

– Mi az öt slágerfilm közös jellemzője?

– A tinédzserek valós problémáira fókuszálnak, a beilleszkedésre a felnőtt társadalomba, a szülőkkel, az iskolával kapcsolatos konfliktusok kezelésére, a barátságokra és az első szerelemre, a felnőtté válás nehézségeire. Mindezt úgy, ahogy az még a harmincasokat is foglalkoztatja, így az érdeklődés húszon túl is igen magas. Már csak azért is, mert mindegyikben világmegmentő hősök szerepelnek és egyik történet sem végződik habos heppienddel.

– Hol tart most ez az irodalom?

– Sokan temetik, mondván, csak ismétli önmagát. Aggodalomra nincs ok, a young adult valójában egy korcsoport-kategória, mintsem önálló műfaj, és ahogy eddig, valószínűleg a jövőben is meg fog tudni újulni.

– Oktatja is az eredményeit?

– A hétköznapok során nem populáris kultúrával, hanem nemzetközi felsőoktatási együttműködési projektekkel foglalkozom.

– Akkor mi jelenti a lazítást?

– Nagyon szeretek kirándulni, elsősorban a Balaton környékén és a természetet fotózni.