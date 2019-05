Jön négy új bemutató és négy színházi fesztivál

A Pécsi Országos Színházi Találkozóra (június 6–12.) készülődnek már a színházbarátok, holott addig még jó néhány „teátrális” esemény vár a baranyaiakra. Előtte három színházfesztivál is zajlik: a KASZT – Komlói Amatőr Színházi Találkozó (május 30. – június 2.), a Monoszkóp Fesztivál (már megy: május 28–30., Pécsi Kulturális Központ, Veress Endre u. 6.) és a Pécsi Családi Színházi Fesztivál (már tart június 2-ig, PNSZ). Közülük is kiemelném a Monoszkópot, a monodrámák találkozóját, melyet első ízben rendeznek meg Pécsett hagyományteremtő jelleggel és az országban is csupán egy hasonló létezik, Tatabányán. Öt veretes előadást láthatunk Uránvárosban, az egykori Szivárvány Gyermekházban, méghozzá válogatottan jó műveket kedvelt színészektől, az Escargo Hajója Társaság szervezésében.

A Janus Egyetemi Színházban pedig Shakespeare darabot tűznek műsorra, a klasszikus formától kicsit eltérően: a Sok hűhó semmiért megy 31-én Tóth András Ernő és Keresztesi József olvasatában.