Kertmozival, koncertekkel bővül a Nyári Színház

A Pécsi Nyári Színház nem akar mindenáron magvas gondolatokat ránk erőszakolni, még finoman tanítani sem szándékozik, csak igényesen eljátszott zenés vidám előadásokkal, közismert budapesti sztárszínészekkel igyekszik szórakoztatni a publikumot. Így lesz ez idén is, ám most akad jó néhány újdonság a történetben.

Az első nagy változás, hogy ezentúl a Pécsi Balett NKft. működteti a rendezvénysorozatot, mely idén 10 veretes színházi előadást hoz a Káptalan Utcai Szabadtéri Színpadra június 20-tól augusztus 10-ig. Azonban nem csak színjátékokra kell ezúttal készülni, komplett kulturális bázist hoznak itt létre Káptalan Kert elnevezéssel, ahol koncertek, kertmozi és fröccsliget is működik. A Káptalan Kert projekt megvalósításában és működtetésében pedig a Pécsi Balett szervezőinek besegítenek a PEN Fesztivált és Made in Pécs Fesztivált rendező stáb tagjai is.

A színházi programot továbbra is Vidákovics Szláven állítja össze, mint művészeti vezető, szóval a korábbi színvonal garantált. Igazolja ezt rögtön az első darab Valódi hamisítvány címmel, melyben Kern Andrással és Hernádi Judittal találkozhatunk, és máris elfogyott rá minden jegy, szóval érdemes résen lenni a további kilenc esetben is.

Ha pedig legendás színészek, akkor egy kis ízelítő a felhozatalból: a különböző színjátékokban láthatjuk többek között Fésűs Nellyt és Pál Tamást, a L’art pour l’art Társulatot, Nyertes Zsuzsát és Csengeri Attilát, Ivancsics Ilonát és Nagy Gábort, Kovács Patríciát és Szabó Kimmel Tamást, Gergely Róbertet, Ötvös Andrást és Ullmann Mónikát, Sáfár Anikót és Harsányi Gábort, Gesztesi Károlyt és Beleznay Endrét. A rendezői lista is imponáló: Márton András, Valló Péter, Horváth Csaba, Benedek Miklós, mind közismert szakemberek. Sokat mondó továbbá, hogy kik a darabok szerzői: jön vígjáték Woody Allentől, míg Molnár Ferencnek több vígjátéka is műsorra kerül. Érkeznek klasszikus komédiák, idevarázsolják Görögországot és a francia Riviérát, vidám zenés játékokat láthatunk, például fővárosi szereposztással éneklik az olasz slágereket az Anconai szerelmesekben. Tehát egy kis összehasonlításra is lehetőség nyílik, hiszen pár éve a Pécsi Nyári Színház saját bemutatójaként került itt színre ugyanez a darab.

Apropó saját előadás. Egyedül ez hiányzik az idei kínálatból, ám tudjuk be a szervezési vonalon most zajló átmeneti esztendőnek. Másrészt cserébe a „Káptalan Kert” csomag szép számmal ígér új elemeket, a kertmozis vetítések mellett húzós koncerteket, melynek kiemelkedő első eseménye a Margaret Island fellépése lesz, de a továbbiakban az a terv, hogy tíz-tizenkét neves zenekar is fellép itt a nyáron.

Szóval még inkább kihasználják a varázslatos környezetet a történelmi belvárosban, a székesegyház, az északi várfalsétány és a Káptalan utca közötti zöld ligetes területen és nyáresti kerti partiként lehet majd múlatni itt az időt.