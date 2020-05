Meglehetősen ritka, ha a jó színésznő kitűnő énekes is. Ma már szinte kizárólag ilyen univerzális színésznőket képeznek, ám az én toplistámon mégis a pécsi nemzetiben közel húsz éve játszó Stubendek Katalin található az élen.

– Készült az éneklésre?

– A pozsonyi Színművészeti Egyetem prózai tagozatán végeztem, de kislánykoromtól szavalással és énekléssel is sikereket arattam, s ez indított el a pályán. Másrészt az édesapám karnagy. Nem volt azért ez ilyen magától értetődő, hangképzésből és az operett rejtelmeiről rengeteget kellett tanulnom, s ebben hihetetlen segítséget kaptam a színházban Bukszár Mártától. Mindemellett nem bánom, hogy minden évadban sokkal több a prózai, mint az énekes szerepem.

– A Csókos asszony operettet próbálja. Milyen a viszonya ezzel a darabbal?

– Mondhatom, hogy egyedülálló. Gimnazistaként nagy hatással volt rám ez a zenés játék, mert a révkomáromi színházban édesapámat felkérték a próbákhoz korrepetitornak. Méghozzá az Iglódi István-féle híres változathoz, melyben egy földim, Kaszás Attila is játszott. Ekkor szerettem bele igazán a színházi életbe, és számomra azóta is egyformán szól a színészi tevékenység prózáról és zenéről. Később kétszer is játszottam ebben az operettben, előbb Zalaegerszegen, majd Pécsett is Katókát alakítottam, most viszont Hunyadiné leszek.

– Mikor tervezik a bemutatót?

– Az évad végéig, június 15-ig próbálunk, augusztus elején folytatjuk, és várhatóan szeptemberben lesz majd a bemutató.

– Tavaly megkapta a „színészgép” címet. Kinek jár ez az elismerés?

– Aki a legtöbbet van színpadon az évadban. S nem csak tavaly, tavalyelőtt is. Talán, mert egyformán megtalálnak a zenés és prózai szerepek.

– Másrészt, mert kortalan színésznő és így könnyű szerepet találni!

– Tény hogy most is játszom 11 darabban és A padlásban „kölyök” vagyok, az Edit és Marlene-ben Piafot lánykorától haláláig kell bemutatnom, a Boeing, Boeingben szexbombát alakítok, az Olivér!-ben pedig idős házvezetőnőt.

– Igaz, hogy a színház sütimestere?

– Van, hogy meglepem a társulatot egy tepsi édességgel. Mindemellett akadt egy új, igen ügyes cukrász társam, Illés Alexa, aki ugyancsak kiváló finomságokkal jelentkezik időnként.

– Három lánya van. Ők is színésznőnek vagy énekesnőnek készülnek?

– Igaz a mondás, hogy az alma nem esik messze a fájától. A nagylányom, Vicuska a Pesti Magyar Színiakadémián tanul, Anna zongorázik, Boróka pedig most próbálgatja a szárnyait.

– Úgy tudom, imádja a tengert. Ez lesz a nyári program?

– Igen, de csak a magyar tengeren. Van egy kis balatoni nyaralónk, ahol remélem végre találkozhatok a szüleimmel és a húgommal.