Látványos koncerttel köszöntötték az új évet

Mintha csak az időjárás is készült volna a Siklósi Ifjúsági Fúvószenekar jubileumi új évi koncertjére. Igazi téli idő köszöntött be szombaton, és a gyönyörű hóesésben nem volt nehéz lelkileg is ráhangolódni az évköszöntő eseményre.

Igyekeznie kellett annak, aki jó helyről szerette volna látni az előadást, a Táncsics Mihály Gimnázium tornacsarnoka teljesen megtelt szombat este. Nem csak a lelátókon, a nézőtéren is alig lehetett üres széket találni. A zenészek is elfoglalták helyüket, és lelkesen hangoltak az előadásra.

A köszöntő után a Siklósi Zeneiskola Pöttöm Fúvószenekara indította a koncertet, Szőke Sándor karnagy vezénylésével. Egy igazi rockos számmal kezdtek, majd az advent hangulatát hozták vissza a nézőknek. Utánuk pedig a Siklósi Ifjúsági Fúvószenekaré volt a főszerep. A klasszikusok mellett könnyűzenei művek, filmzenék is felcsendültek az estén. A zenekart Juhász Tibor, Kovács Zsolt és Vucseta László vezényelte az este folyamán.

A zenekar előadását énekes, táncos produkciók színesítették. Pécs Város Mazsorett Csoportja idén is fellépett az új évi koncerten.

Az est másik különlegessége pedig az volt, hogy három énekes szám is felcsendült Nárai Eszter énekesnő közreműködésével.

Az előadás után egy néző különösen boldog lehetett.

Az est folyamán lehetőség volt támogatói jegyeket vásárolni, az eladott tikettek közül pedig kisorsoltak egy szerencsést, aki nyáron másodmagával részt vehet a zenekar horvátországi táborában. Persze, a színvonalas koncert után bizonyára a többi néző is elégedetten távozott.

