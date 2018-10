Magyar Örökség díjat vehettek át

Az egyik legrangosabb hazai elismerést, a Magyar Örökség díjat vehette át szeptember 29-én a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében a pécsi Szélkiáltó együttes.

A díj olyan magyar intézményeknek, csoportoknak adható, akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, vagyis a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez, melyek együttesen alkotják a magyarság „láthatatlan szellemi múzeumát”. A kitüntetésre bárki javaslatot tehet az összmagyarság területéről, a felterjesztéseket pedig az úgynevezett „Ezüstkönyvben” gyűjtik, s ebből a számítógépes adatbázisból választja ki a bíráló bizottság az aktuális díjazottakat.

Az együttes vezetőjétől, dr. Lakner Tamástól megtudtuk, a Szélkiáltó idén 44 esztendős, és készül a Kaláka együttessel közösen a jövő évi jubileumra, utóbbiak ugyanis akkor az 50. évfordulójukat ünneplik.

Többek között az a terv, hogy rengeteg barátot meghívnak, akik a zenekarral kapcsolatba kerültek az évek során és az ország több pontján adnak közös koncerteket.

A Szélkiáltónak eddig 16 lemeze jelent meg, a legutóbbi tavaly Bertók 80 címmel, Bertók László Kossuth-díjas költőnk verseinek megzenésítéséből. Most pedig egy Best of válogatásalbum következhet a legsikeresebb dalokból.

A zenekar élőben legközelebb november 3-án látható, hallható a Pesti Vigadóban, ahol a magyar kultúra krémje szerepel majd, november 12-én pedig Balatonfüreden a magyar nyelv napja alkalmából lépnek fel. Baranyai koncert viszont a közeli hónapokban egyelőre nincs a műsornaptárukban.