A Manon operajáték sikerdarab a Pécsi Nemzeti Színházban. Az egyik szerep­osztás kifejezetten a PNSZ énekkarából építkezik. A főhősnő Manont is egy kórustag, Nemes-Horváth Orsolya alakítja, vele beszélgettünk a kulisszatitkokról.

– Ilyen sok kitűnő fiatal énekes van a színházban, hogy megkettőzték a szereposztást?

– Operáknál ez szinte kötelező, mert így kevesebb a gond, ha kiesik valaki betegség miatt. Hogy mást ne mondjak, engem is elkapott most egy vírus, de szerencsére csak februárban lesz a következő bemutatónk.

– Annak mi az oka, hogy sokan kerültek be meghatározó szerepekre a teátrum énekkarából?

– Bregovecz Dávid és jómagam is a kórusban kaptunk státuszt, amikor magánénekesként a színházhoz kerültünk. Napjainkban egy-egy énekszerepre kötnek szerződést, a biztos állás pedig profi kórusokban érhető el. Így jutottam kiemelkedő szerepekhez Pécsett kóristaként a Macbethben (Lady Macbeth), a Hamupipőkében (az egyik gonosz testvér) és a Manonban (Manon) is.

– Sok az új arc az operákban.

– A többségük vendégénekes, például Gulyás Dénes zeneakadémiai végzősei közül mindig érkeznek tehetséges előadók.

– Pécsi származású énekesként kinek köszönheti a legtöbbet?

– Egyértelműen Bukszár Mártának, mind színpadi, mind énekesi gyakorlatban rengeteg jó tanáccsal látott el.

– A közönség rögtön beleszeretett. Milyen belülről a Manon?

– Egyre jobb lesz, és a két szereposztásnak is más-más érdemei vannak, nem árt midkettőt megnézni. Mellettünk szól, hogy ez egy kevésbé ismert opera, a közönség itt fedezi fel a dalokat, a történet szívbemarkoló, a rendezés tele van ötletes modern elemekkel, vagyis a cselekménynek és az éneknek is külön sikere van. A karmester kiváló, a csapat együtt van, így egyre jobbak az előadások.

– Mennyire elfoglalt egy énekkaros vezető énekes?

– Ott vagyok minden zenés darabban a Montmartre-i ibolyától a Muzsika hangján át a műsoron lévő operákig, ami havonta 10-12 előadást jelent.

– Mikor derült ki, hogy operaénekes lesz?

– A PTE-n néprajzkutatóként végeztem, és soha nem énekeltem kórusban ezt megelőzően. Közben elvégeztem Pécsen a főiskolai magánének szakot, majd Szegeden az egyetemi operaénekesi szakot is, így az első operaszerepemet csak 30 évesen kaptam meg.

– Mit csinál, amikor lazít?

– Csellóztam a Pécsi Vonósokban, anyuka vagyok szívvel-lélekkel, és olvasásra mindig szakítok időt.