Medgyesi Ferenc volt a Komlóról induló, az ország jelenleg egyik legnépszerűbb alternatív zenekara, a hiperkarma szíve-lelke, motorja. 42 évet élt.

Hétfőn elhunyt Medgyesi Ferenc, a hiperkarma zenekar menedzsere. A zenei szakmában rengetegen ismerték, szerették. Bérczesi Róberttel gyerekkori jóbarátok voltak Komlón, és ez a barátság azóta is kitartott. Együtt alapították a Blablát, mellyel Bérczesi az első sikereit elérte. Medgyesi aztán inkább a szervezéssel foglalkozott a későbbiekben.

Együtt költöztek Budapestre, majd elindult a hiperkarma sikertörténete, mely a mai napig kitart. Medgyesi több volt, mint menedzser, többek között ő volt a vizuális felelős is, és a zenekar mindenese is. Tényleg mindenese volt, hiszen ő tartotta a lelket Bérczesiben, aki mellett az énekes-frontember nehéz napjaiban mindvégig kiállt. (Bérczesivel három éve készítettünk interjút, ahol erről is beszélt.)

A zenekar Facebook-oldala ma közölte a tragikus hírt: „Köszönünk mindent! Már most hiányzol. Könnyű szél visz tovább… utadon”

A sors fintora, hogy a hiperkarma legújabb dalában, a Jószerencsét címűben Medgyesi társszerzőként is szerepel, és a Komló mellett készült videóban is feltűnik. A ROAD MOVIE sorozatban a VOLT Film zenészeket, szerzőket, előadókat kért fel, hogy írjanak dalt egy számukra fontos magyar városról, tájról, régióról, utcáról. A dalokhoz ismert rendezőkkel készítettek videóklipet. A harmadik ROAD MOVIE dalt a Mecsek ihlette, mely Medgyesi Ferenc utolsó szereplése is lett. Bérczesi így énekel a dalban: „Könnyű szél visz tovább utamon…”

Jó utat, Pite!