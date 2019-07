Újra bugyog az Ördögkatlan július végétől

Immár egytucathoz érkeztünk az Ördögkatlan fesztiválokból, ami korántsem az elszürkülést, sokkal inkább az időtállóságot mutatja az idén július 30 és augusztus 4. között megrendezett esemény kapcsán.

Beremend, Kisharsány, a Vylyan terasz, a palkonyai Mokos Pince, Villánykövesd és Nagyharsány az idei helyszínek, és dobálózhatnánk itt számokkal, hogy 45 helyszínen hány száz program lesz, mindemellett ennek az összművészeti találkozónak nem a mennyiségben, hanem a rendkívüli hangulatában, a minőségében van az ereje.

Ha rövid hasonlattal kellene bemutatni az Ördögkatlan Fesztivált, akkor úgy fogalmaznék, ami nem sikerült a Jordán Tamásék rendezte Pécsi Országos Színházi Találkozó fesztivál részének a megújításával Pécsett, az a tervezettnél is jobban megvalósult, amikor a Kapolcs Völgyének mintájára megszületett az Ördögkatlan. Olyannyira, hogy ez már egy más kultúrvilág, sajátos borvidéki helyekhez igazodó ezernyi új színnel. Valami eredeti csoda született itt, jelzi az is, hogy a XXVII. Turisztikai Évadnyitó Gálán Kiss Mónika és Bérczes László megkapta 2018 Legjobb Fesztiválszervezői Díját.

Az egyik meghatározó „Katlan-logó”, hogy kik évről évre a díszvendégei. Akik itt nem tiszteletbeli kirakat emberek, hanem aktív művészi szereplők. Ezúttal ebben a sorban található Reisz Gábor filmrendező, aki pár évvel ezelőtt a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan” alkotásával robbant be és most három filmjét vetítik, de fellép zenekara, a „VAN” is. Aztán jön a Jelenkor Kiadó kortárs írók és költők műveivel. Itt lesz a Hagyományok Háza is Villánykövesden és többek között Szalóki Ági gyerekkoncert-sorozatát, valamint mezőségi asszonyokkal közös koncertjét hozza, továbbá fellép itt Berecz András, Dés László, Halász Judit és a Budapest Klezmer Band is, sőt a Fővárosi Nagycirkusz műhelyfoglalkozásokat tart. A házigazda pedig a vajdasági Fokos zenekar lesz (a Fölszállott a páva 2018-as győztese) és minőségi táncházakat is szerveznek.

Nézzünk egy-két rendkívüli programot is, csak néhányat, mert egy kisebb könyvben sem férne el a teljes műsor.

Bemutatják a 20. század egyik legnagyobb színházteremtőjének, Pina Bauschnak a híres Szegfűtáncát, mely rengeteg résztvevővel körbekígyózza Nagyharsányt. Kodály Zoltán Háry János daljátéka a Beremendi színpadon csendül fel, természetesen Dinnyés Dániel vezetésével, sztár­előadókkal, kórussal, nagyzenekarral. A k2 Színház ezúttal Hamvas Béla Karneváljából készít színdarabot, s ha már színház, jön Udvaros Dorottya Pilinszky-esttel, Beck Zoltán önálló esttel, Pál András és Rozs Tamás Petri-esttel, továbbá olyan népszerű előadásokat láthatunk, mint az Üvegbúra, a Psyché, a Cseresznyéskert, az Ördöngősök, A halottember, a Mulatság. Zenei vonalon Cseh Tamásra emlékezik Bereményi Géza és Másik János, fellép a Kiscsillag, a Quimby, a 30Y, Péterfy Bori, a Wombo, a Rájátszás, Müller Péter Sziámi, a Balaton, a Besh o droM és jó néhány új külföldi bandát is felfedezhetünk.