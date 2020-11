Vincze Brigitta átállt a másik oldalra: csak szervez és előkészít

Most pedig már arról kell beszámolnunk, hogy a háromgyermekes édesanya, a társulat művészeti vezetőjének, Vincze Balázsnak a felesége befejezte az aktív színpadi szereplést és sikeres életpályáját díjazva október 26-án Magyar Bronz Érdemkereszttel jutalmazták.

– „Reméljük, amikor ezt az állami kitüntetést a kezedbe veszed, boldogság tölti el szívedet és sok csodás emlék jut majd eszedbe a pályádról” – ezekkel a sorokkal búcsúzott a társulat a táncművésztől a Facebookon. Akkor hát tényleg vége, mióta nem táncol már?

– A legutóbbi évadot egyáltalán nem kezdtem el. Összességében tucatnyi évet töltöttem a Pécsi Balettnél és a kétharmada aktív táncos időszak volt.

– Maradt hiányérzete?

– Minimálisan, sokkal több bennem a jó érzés és a hála.

– Mi maradt fenn a rostán, amire mindig emlékezni fog?

– Már azt is nagyon élveztem, amikor a kezdet kezdetén a hátsó sorban ugrabugráltam. Alázatos ember vagyok, és a táncszakmán belül a legkisebb dolognak is nagyon örültem. Két mérföldkő azért kiemelkedik a sorból, első gyermekemet követően sokat segített a visszatérésben a Bonyodalmas balkáni lakodalmas főszerepe, ösztönző volt a rengeteg pozitív visszajelzés. A szerepálmomat is megemlíteném a Hattyúk tavából, de kifejezetten kedvemre való volt a Faust, az elkárhozottban is Afroditét alakítani.

– Ez a múlt. Mi lesz a jövő?

– Szakmai egyeztetéseket végzek, beosztásokat készítek a társulatnál koordinációs munkatárs megnevezéssel. Kezelem a Pécsi Balett online felületeit, valamint a táncegyüttes 60 éves jubileumi eseményeinek előkészületeivel foglalkozom. Szóval csupa olyan dolgot végzek, ami mellett a három gyerek és a család logisztikáját is maradéktalanul elláthatom.

– Így több ideje jut arra is, hogy teheneket fejjen, birkákkal, kecskékkel foglalatoskodjon, szörpöt és lekvárt főzzön nyugottszenterzsébeti otthonukban?

– Sajnos már az is csak a múlt. Amint első gyermekem, Lilien megszületett, beköltöztünk Patacsra az óvoda és az iskola miatt. Kert itt is van, de inkább csak udvar, ahol azért megmetszem a fákat és nyírom a füvet. Az állatfarmból pedig egyetlen kutyus maradt, Luluka, a francia bulldog.