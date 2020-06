Rövidített formában rendezik meg a Salzburgi Fesztivált

Idén rövidített formában, az eredetileg meghirdetett előadások felével rendezik meg a klasszikus zene ünnepét, a Salzburgi Fesztivált, amely századik évébe lépett.

A fesztivál szervezői kedden jelentették be, hogy a koronavírus-járvány miatt csak 90 előadást tartanak meg az eredetileg tervezett 212-ből, a rendezvény 16 helyszínét pedig hétre csökkentik.

A közönség létszámát is úgy szabják meg, hogy biztonságosan lehessen leültetni a nézőket.

Az operabemutatók között szerepel Mozart Cosi fan Tutte című műve, amelyet a megszokott 2300 néző helyett ezer ember előtt visznek színre, valamint Richard Strauss Elektrája, amelyet 700 nézőnek játszanak.

Az eredetileg július 18. és augusztus 30. közé meghirdetett fesztivál augusztus 1-jén kezdődik.

A rendezvény 230 ezer jegyéből 180 ezret már eladtak mintegy 80 ország vásárlóinak, de a korlátozások miatt csak 70 ezer férőhelyet tudnak biztosítani. A fesztivál ezért személyenként két jegyet ad ki és csak azok vehetnek részt az előadásokon. A vásárlók nevét rányomtatják a jegyre és ellenőrzik is azok felhasználását.

Helga Rabl-Stadler fesztiváligazgató elmondta: nem tudják, hányan mennek majd el végül a fesztiválra és hányan gondolják meg magukat.

A nézőtéren csak minden második székre lehet majd ülni, a közönségnek maszkot kell viselnie a belépéskor, de az előadás alatt le lehet venni.

A fellépő művészeket és a rendezvényen dolgozókat rendszeresen tesztelik majd, továbbá a kulisszák mögötti munkákhoz maszkot kell viselni.

Markus Hinterhauser művészeti igazgató elárulta, hogy a Cosí fan tuttét visszafogott díszletekkel, jelmezekkel és kevés próbával mutatják be. Hugo von Hofmannsthal Jedermann (Akárki) című művéből pedig 14 előadást tartanak a Dóm téren, a katedrális előtt. Ezek egyikén, augusztus 22-én emlékeznek meg arról, hogy éppen 100 éve nyílt meg először a fesztivál Salzburgban. A téren rendszerint 2300 férőhelyet rendeznek be, de most csak 1250 néző hallgathatja alkalmanként az előadást.

Rabl-Stadler arról is beszélt, hogy a fesztivál idén mintegy 15 millió euróval (5,2 milliárd forinttal) kevesebb bevétellel számol. Az elmaradt előadásokból 8 millió euró (2,7 milliárd forint) a veszteségük.

Borítókép: illusztráció