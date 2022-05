A három magyarországi etap és az utazással töltött hétfői szünnap után kemény erőpróba várt a 105. olasz körverseny mezőnyére, első kategóriás hegyi befutóval az Etnán.

A szakasz eleje a magyarországi mezőnyetapokhoz képest nyugtalan volt, több bukás történt - az egyikben egy motoros is érintett volt - és sokkal nehezebben engedték el a nap szökését is. Végül 14 bringás tudott eltekerni, ott volt köztük Fetter Erik (EOLO-Kometa) is, csoportjuk 11 perc közeli előnyt tudott kidolgozni.

A sort az olasz Stefano Oldani bontotta meg 28 kilométerrel a cél előtt, a záró húsz kilométerre pedig teljesen széthullott az élboly, Fetter is leszakadt riválisairól. A szökevények közül előbb Juan Pedro López, majd Lennard Kämna iramodott Oldani után, le is hagyták az olaszt. A szakaszelsőségért annak tudatában meccselt Kämna és a spanyol, hogy utóbbi át fogja venni a rózsaszín trikót. Az utolsó kanyarban López hibázott, így az etapot elvitte a német bringás, akinek a Tour de France után immár az olasz körversenyről is van szakaszsikere. Az összetett elsőséget pedig López vette át a három napig éllovas Mathieu van der Poeltól, aki a várakozásoknak megfelelően korán leszakadt a főmezőnyről.

A spanyol Juan Pedro López Pérez, az UCI WorldTeam Trek Segafredo versenyzõje a pódiumon ünnepel az összetettben élen állónak járó rózsaszínû mezben a 105. Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny Avola és Etna-Nicolos közötti 172 kilométeres negyedik szakaszának eredményhirdetésén a szicíliai Etna-Nicolosiben 2022. május 10-én

Kisebb meglepetésre az utolsó tíz kilométerre a 2017-es győztes, eddig harmadik helyen álló holland Tom Dumoulin is leszakadt az esélyesek csoportjától az élre álló Ineos Grenadiers "rombolása" nyomán, akárcsak a kétszeres győztes olasz Vincenzo Nibali. Az összetett siker várományosainak többsége azonban együtt, két és fél perces lemaradással érkezett meg az 1892 méteres tengerszint feletti magasságban lévő célba.

A magyarok közül Fetter végül 12 és fél perc hátránnyal a 65. helyen ért célba, Valter Attila (Groupama-FDK) egy perccel mögötte érkezett meg és 70. lett. Peák Barnabás (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) Van der Poel csoportjában, majdnem 23 perccel Kämna után tekert be.

Fetter Erik, az EOLO-Kometa csapat tagja (b) a 105. Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny Avola és Etna-Nicolos közötti 172 kilométeres negyedik szakaszán a szicíliai Etna-Nicolosiben 2022. május 10-én

Csípőproblémák miatt kiszállni kényszerült a versenyről a kolumbiai Miguel Ángel López.

Eredmények, Giro d'Italia:

4. szakasz, Avola - Etna-Nicolosi, 172 km, hegyi befutó:

1. Lennard Kämna (német, BORA-hansgrohe) 4:32:11 óra

2. Juan Pedro López (spanyol, Trek-Segafredo) azonos idővel

3. Rein Taaramäe (észt, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) 34 másodperc hátrány

...65. Fetter Erik (EOLO-Kometa) 12:32 perc hátrány

...70. Valter Attila (Groupama-FDJ) 13:31 p h.

...97. Mathieu van der Poel (holland, Alpecin-Fenix) 22:54 p h.

...107. Peák Barnabás (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) azonos idővel

Az összetett élcsoportja:

1. López 14:17:07 óra

2. Kämna 39 másodperc hátrány

3. Taaramäe 58 mp h.

...61. Valter 13:27 perc hátrány

...64. Fetter 14:33 p h.

...132. Peák 29:13 p h.

Szerdán a Catania és Messina közötti 174 kilométeres etap megtétele vár a mezőnyre. A 3445,6 kilométer össztávú viadal - amelynek első három szakaszát rendezték Magyarországon - május 29-én a veronai időfutammal fejeződik be.

