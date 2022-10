Érdemes kitérni Suga Gábor Patrikra is. A cégekről fellelhető adatok szerint a férfi a baloldali extitokminiszter, Ficsor Ádám bizalmasa lehet. Amellett ugyanis, hogy átvette Ficsor volt cégét, a Smart Data Solutions Kft.-t, Sugának több közös érdekeltsége is van egy Sipos Dávid nevű személlyel, akinek édesanyja, Ficsor Ilona feltehetően a volt miniszter rokona. Mindezt alátámasztja az is, hogy Sipos Dávid korábban társtulajdonosa volt a Smart Data Solutions Kft.-nek és a DatAdat Professional Kft.-nek is. Utóbbi a DatAdat-csoport központi vállalkozása.