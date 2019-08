Jövő évtől minden diák ingyen kapja majd a tankönyvet

2020-tól az állam fogja biztosítani a köznevelésben az elsőtől tizenkettedik osztályig, illetve a szakképzés rendszerében a tankönyveket, csökkentve ezzel is a családok terheit.

Jövő szeptembertől a köznevelésben minden diák ingyen fogja kapni a tankönyveket – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára csütörtökön Üllőn, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) raktárában tartott sajtótájékoztatón abból az alkalomból, hogy megkezdődött a tankönyvek és fejlesztő taneszközök szállítása az iskolákba.

Rétvári Bence közölte, a következő napokban összesen 13 millió tankönyv fog megérkezni csaknem négyezer helyszínre. Míg korábban a tankönyvek kiszállítása „esetlegesen sikerült” a megadott időpontra, az elmúlt években az állami tulajdonú Kello ezt a feladatot már sikeresen és pontosan végezte – tette hozzá.

Az államtitkár kijelentette,

mára már az is látszik, hogy szívesen használják az iskolák az állami fejlesztésű tankönyveket, mivel a tavalyinál 500 ezerrel több ilyen könyvet rendeltek. Hozzátette, hogy ezeket a tankönyveket pedagógusok fejlesztik és három éven keresztül ki is próbálják.

Maruzsa Zoltán, az Emmi köznevelésért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy több mint 900 tankönyv fejlesztése folyik, amivel olyan területeket akarnak lefedni, ahol eddig nem állt rendelkezésre megfelelő tankönyv. Hozzátette, mindenképpen megvizsgálja kormány, hogy a megfelelő minőség garantálása mellett hogyan lehet olcsóbbá tenni a tankönyvek előállítását.

A helyettes államtitkár kitért arra, hogy 2020-tól az állam fogja biztosítani a köznevelésben az elsőtől tizenkettedik osztályig, illetve a szakképzés rendszerében a tankönyveket, csökkentve ezzel is a családok terheit. Hozzátette, hogy a kormány a tankönyvkiadás finanszírozását – gyártás, kiadás, fejlesztés, szállítás – is egyszerűsíti, és egyetlen költségvetés fejezeti sorra vonja össze, ami 14 milliárd forintos összevonást jelent 2020-tól.

Tőczik Zsolt, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy az állami kiadású tankönyvek példányszáma mintegy 12 millió, míg a magánkiadóktól rendelt tankönyvek 1,9 milliós példányszámban készültek el. Hozzátette, hogy a megrendelt könyvek július végéig meg is érkeztek a Kello raktáraiba, ahonnan most kezdődhet a kiszállításuk az iskolákhoz. Az ügyvezető beszélt arról is:

amellett, hogy 500 ezerrel több könyvet rendeltek, mindez mégis 700 millió forinttal kevesebbe került az államnak és a családoknak.

A könyvek összesen 10,6 milliárd forintos értéket képviselnek – fűzte hozzá Tőczik Zsolt.

A Kello vezetője kitért arra is, hogy naponta 200-250 iskolát érnek el részben saját, részben a Magyar Posta szállítóeszközeinek segítségével. Hozzátette, hogy augusztus végéig az összes iskola számára befejezik a tankönyvszállítást.