Kósa Lajos vezeti a Fidesz önkormányzati kampányát

Orbán Viktor előterjesztésére a Fidesz elnöksége megválasztotta a 2019-es önkormányzati választási kampány országos kampányfőnökének, a választásra való felkészülésért és az eredményességért felel.

Ez a feladat a kormánytagsággal politikailag összeférhetetlen, így értelemszerűen nem maradhatok miniszter – mondta Kósa Lajos az origónak adott interjújában. A modern városok programért felelős tárca nélküli miniszter arról is beszélt, hogy önkormányzati kampányban nem szerveznek át önkormányzati rendszert, a 2010-ben, az Orbán-kormány által elindított önkormányzati átalakítások jó irányba tett lépések, nincs szükség alapvető változtatásokra. Kósa Lajos arról is beszélt, hogy a megválasztásokat tekintve abszolút parlamenti rekorder lett.

Javában zajlik a kormányalakítás. Mi lesz az Ön sorsa? Benne lesz-e az új kabinetben?

A tárca nélküli miniszteri pozíciómban a Modern Városok Programért feleltem. Amire felkért a miniszterelnök, azt elvégeztem. Ez a szervezeti egység továbbra is a Miniszterelnökség része lesz. 760 milliárd forintot fizettünk ki az önkormányzatoknak különböző programok megvalósítására a 3500 milliárdból, így elmondhatjuk, hogy időarányosan jól állunk. A programnak 2022 végéig kell teljesülnie. Az átadás-átvétel május közepére várható. A saját sorsomat illetően azt tudom mondani, hogy a mai napon

Orbán Viktor előterjesztésére a Fidesz elnöksége megválasztott a 2019-es önkormányzati választási kampány országos kampányfőnökének.

A választásra való felkészülésért és az eredményességért felelek. Ez a feladat a kormánytagsággal politikailag összeférhetetlen, így értelemszerűen nem maradhatok miniszter.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kit javasolt a maga helyére?

Erről a Miniszterelnökség leendő vezetőjével fogok konzultálni.

A jövő évi EP-választásokon is Ön lesz a Fidesz kampányfőnöke?

Nem, erre a feladatra Gyürk Andrást választotta meg az elnökség, szintén a miniszterelnök előterjesztésére. Az önkormányzati választásra való felkészülésre van még másfél év. Mindez tapasztalatom szerint elég, de nem mondanám soknak. 3200 település van, de 24 településen él az ország népességének a 40 százaléka, kb 300 településen él a 85 százaléka. Mindegyik település fontos, minden településen kell lennie választott tisztségviselőnek. Természetesen vannak szimbolikus városok, falvak, amelyek kitűnnek a mezőnyből.

Az a célunk, hogy Magyarországon a kormányzat és a települések között összhang legyen, hogy együtt tudjunk dolgozni a településeinkért, az emberekért.

Jól értem, hogy mindez azt jelenti, hogy Budapesten közigazgatási értelemben nem lesz semmilyen változás a következő időszakban?

Ez nem az önkormányzati kampány része. Önkormányzati kampányban nem szervezünk át önkormányzati rendszert. A kampányban megtapasztaltakat és a felgyűlt tudást lehet majd használni az önkormányzati rendszer továbbfejlesztése területén. A 2010-ben, az Orbán-kormány által elindított önkormányzati átalakítások jó irányba tett lépések, nincs szükség alapvető változtatásokra. Sikerült megszabadítani a jelentős adósságuktól a rendszert és megteremtődtek az átlátható gazdálkodás feltételei.

Először Tarlós Istvánnal fog egyeztetetni?

Igen. A főváros az mégis csak a fő város, de a személyi döntéseket a Fidesz testületei hozzák meg. Nekem előkészítő szerepem van. Tarlós István kétségtelenül a legtapasztaltabb fővárosi politikus, nagyon komoly kerületi és fővárosi eredményekkel a háta mögött. Főpolgármesterként jelentős sikereket tudott elérni, és nem pusztán a Demszky-korszakhoz képest. A főpolgármester-jelöltünket a Fidesz elnöke fogja felkérni. Fel kell mérni, hogy hol milyenek voltak a választási eredmények, és ebből milyen következtetések adódnak. Azonban a parlamenti választási eredményeket nem lehet megfeleltetni az önkormányzati eredményekkel. Minderre a legjobb példa a hódmezővásárhelyi választás, ahol rövid időn belül homlok egyenesen más eredmény született. A helyi szempontok egy önkormányzati választáson perdöntőek. Például Debrecenben akkor is tudott nyerni minden körzetben a fideszes jelöltünk, amikor országosan dübörgő szocialista többség volt.

Budapesten nem áll túl fényesen a Fidesz az országgyűlési választási eredmények alapján.

Azt kell látni, hogy a listás és egyéni szavazatokat tekintve a Fidesz kapta a legtöbb szavazatot Budapesten is. Nagy hiba lenne az ellenzék részéről, ha azt hinné, hogy már megnyerte a fővárost. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a nagyvárosokban az önkormányzati választáson a szavazóbázis nem azonos az országgyűlési választásival. Mint tudjuk, az EU-s választási szabályok alapján, az önkormányzati választásokon azok az európai uniós polgárok szavazhatnak, adott esetben a nem magyarok is, akik az adott településen bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, vagyis ott élnek. Ez nagyvárosok esetében jelenthet komoly eltéréseket az országgyűlési választásokhoz képest. Pontosan ezért mondom, hogy sematikusan nem lehet a kétféle választást összehasonlítani.

A Fidesz elnöksége hogyan értékelte azt, hogy 2014-hez képest több mint 600 ezerrel több szavazatot kapott a párt?

Pontosan még nem látjuk, hogy milyen rétegekből származott ez a pluszszavazat. Az előttünk álló kampány során azt is figyelembe kell venni, hogy a Fidesz helyi szinten ellenzékben, vagy éppen vezető pozícióban van-e. Mindehhez kell igazítani a helyi stratégiát is. Persze nagyon fontos szerepe lesz az EP-választásnak is, ami most igazán történelmi jelentőségű lesz.

Minden a migrációról fog szólni, és nem egyéb részletkérdésről.

A két kampány egymás mellett fog élni, mert aki indulni akar az őszi választáson, az nem hallgathat ezekről a kérdésekről. Minden induló jelöltnek fel kell vállalnia az álláspontját, hogy például beengedne-e menekülttábort a településére vagy küzdeni akar ellene.

A 2018-as országgyűlési választást követően Ön valóban parlamenti rekorder lett. A rendszerváltástól számítva Ön a legtöbbször megválasztott politikus. 1990 óta csak Orbán Viktor, Kövér László, Németh Zsolt és Kósa Lajos tagja folyamatosan a parlamentnek. Varga Mihály következik ezután, aki két hónapot kihagyott 1994-ben. Önt azonban közvetlenül összesen 10-szer választották meg, amiben hat parlamenti választási és négy önkormányzati választási győzelem van. Ezenkívül kétszer listáról jutott be. Mindez abszolút rekord.

Igen, ez így van. Nagyszerű érzés, hogy a debrecenieket képviselhetem, Debrecenért dolgozhatok ilyen hosszú idő óta. Megtisztelő ez a bizalom, igyekszem továbbra is megszolgálni.

Hogyan értékeli a téli olimpiát, és mi a célkitűzés a 2022-es pekingi játékokra?

Most tisztújítás jön a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetségben. Ha megkapom a bizalmat, akkor szívesen folytatom a munkát a szövetség elnökeként. Fejleszteni szeretnénk többek között az edző-és utánpótlásképzést, a vidéki központokat.

A következő téli olimpián az a cél, hogy a mostani eredményeket megismételjük.

Fontos lenne, ha nemcsak a gyorskorcsolyában, hanem a pontozásos sportágakban is előrelépjünk a kvalifikációk terén, jó lenne, ha nem csak egy egy versenyzőnk indulhatna a műkorcsolyában, jégtáncban.