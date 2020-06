Pakisztán lelőtt egy újabb indiai kémdrónt

A légi megfigyelést végző eszköz 850 méterre behatolt a pakisztáni és indiai Kasmírt elválasztó vonal pakisztáni részére.

Pakisztán lelőtt egy újabb, idén immár a kilencedik indiai kémdrónt a vitatott hovatartozású Kasmír felett – közölte vasárnap a hadsereg.

A tájékoztatás szerint a légi megfigyelést végző eszköz 850 méterre behatolt a pakisztáni és indiai Kasmírt elválasztó vonal pakisztáni részére.

A régióban az elmúlt időben rendszeresek voltak a határvillongások, amelyek száma tovább növekedett azután, hogy az indiai kormány 2019 augusztusában visszavonta a muszlim többségű Dzsammu és Kasmír állam különleges alkotmányos státusát, a lépés Pakisztán szerint törvénytelen volt.

Június elején négy pakisztáni vesztette életét, amikor indiai határőrök a vitatott hovatartozású völgy falvait vették tűz alá néhány nappal azután, hogy összecsapások robbantak ki indiai és kínai katonák között ugyanebben a régióban.

India és Pakisztán a két ország 1947-es függetlenné válása óta több háborút is vívott az azóta is rendezetlen hovatartozású térség miatt, amelynek északkeleti részén, Ladakhban Kínának is vannak területi követelései, ahol az elmúlt hetekben szintén villongások alakultak ki.