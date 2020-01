Térképen követhetjük a koronavírus terjedését

Látható rajta az is, hányan haltak meg, illetve hányan épültek fel a betegségből.

Mivel már Kínán kívül is megjelent a koronavírus, és folyamatosan érkeznek a hírek arról, hol tűnt fel egy-egy újabb beteg, a The Center for Systems Science and Engineering egy térképpel tette átláthatóbbá, mely területek érintettek – olvasható a szeretlekmagyarorszag.hu-n.

A honlapon nem csak világtérképet, de folyamatosan frissülő adatokat is találunk arról, hogy hány regisztrált megbetegedés, haláleset és felépülés történt.

A statisztikákat az Egészségügyi Világszervezet adatai alapján teszik közzé, de az amerikai, európai és kínai egészségügyi intézményekkel is kapcsolatban vannak.

Az adatok néhány percenként frissülnek.

A térképek alapján Afrikát és Dél-Amerikát egyelőre elkerülte a vírus, Európában eddig csak Franciaországban látható egyetlen pötty, amely a három francia beteget mutatja, az Egyesült államokban eddig Seattle és Chicago érintett 1-1 esettel.

A térkép itt érhető el.

Borítókép: az új, tüdőgyulladást okozó koronavírus terjedése miatt szájmaszkot viselnek az emberek egy hongkongi vasútállomáson 2020. január 26-án