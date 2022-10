De nem ez történt: a tábla annyira fényesen villog, világít, hogy az zavarja meg a látásviszonyokat. Balesetveszélyes. Nappali fényben is biztos, hogy kellemetlen, mert elvonja a sofőrök figyelmét. Nyilván a reklámtáblának az a célja, hogy felkeltse a figyelmet, de azért nem minden áron! Egyébként is azt gondolom, hogy most, amikor minden a spórolásról szól, amikor a közvilágítás korlátozásával próbálnak sok helyen takarékoskodni, akkor ezeknek az árammal működő reklámtábláknak nincs létjogosultsága. Nem hiszem, hogy bárkinek is hiányoznának, és reklámozni plakátokkal is kiválóan lehet bármit. Ahogy ezt tették is régebben mindenütt.