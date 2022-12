Az id. Dárdai Pál edzőközpontban tavaly kezdhettük el az edzést. Előtte az uránvárosi létesítménybe jártak a gyerekek. Kicsit bántam, hogy új helyre „költöztek”, mert ez a komplexum messzebb van, mint előtte, de gondoltam, fejlődik a PMFC, örüljünk neki.

Ám az első utunk alkalmával máris jött a hideg zuhany. Igaz, eleinte még meg lehetett közelíteni a kovácstelepi rész felől, de az ott lakók hamar véget vetettek ennek, amit meg is értek, hiszen hatalmasra duzzadt az átmenő forgalom a környéken. Megoldásként a városüzemeltetés a Kovácstelep felőli részt lezárta, így most csak a vízmű és a Tesco felől lehet megközelíteni az edzőközpontot – ahogy erre már korábban mások is panaszkodtak a DN SMS rovatában. A probléma, hogy az út mindkét oldalról sáros, gidres-gödrös, ami felháborító és szörnyű, főleg esős időben. Ennek szeretnénk most ezen a fórumon is hangot adni mi, szülők, hogy történjen végre valami előrelépés ebben az ügyben. Korábban zúzott kővel betömték ugyan a lyukakat, ez azonban hamar újra hepehupás lett. Mára hatalmas gödröket kell kerülgetni, az út lassan teljesen járhatatlanná válik. Kérdezem sok-sok szülő nevében a város vezetését, hogy egy ekkora volumenű edzőközponthoz miért nem alakítanak ki normális utat, és egy rendes parkolót?!

Név és cím a szerkesztőségben