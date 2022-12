A DN Postabontás és SMS rovataiban is többször szóba került már, hogy a Komlói úton rendszeresen száguldoznak az autósok. Nem tudom, hogy mennyire gyakoriak a rendőri ellenőrzések a városnak ebben a részében, de az biztos, hogy azok nem tartják vissza a szabálytalankodókat. Azt nem tudni, hogy a kedd reggeli esetben gyorshajtás okozta-e a balesetet, de valószínűsíthető. Mert a négysávos utat látva az autósok azt hiszik, autópályán vannak. Mások is feltették már ebben a rovatban a kérdést, most én is megismétlem: miért nem telepítenek ide fix traffipaxot, vagy építenek ki fekvőrendőröket a forgalom lassítása érdekében? Érdekelne a pontos statisztika is, hogy egy évben hány hasonló baleset történik ezen az útszakaszon? Úgy gondolom, elrettentő lehet az eredmény.

K. L.