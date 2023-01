A minap a Postabontás rovatban megjelent, „Az éjszakai áram is sokat drágult” című hozzászólásban a cím nem pontos, hiszen az éjszakai áram már rég megszűnt. Régen valóban este 10 órától másnap reggel 6 óráig egy kapcsolóóra 8 órán keresztül szolgáltatta az áramot a bojlerek, hőtárolós kályhák számára, ami napközben vagy elég volt, vagy nem, azaz kihűlt a kályha, elfogyott a meleg víz. Ezt váltotta fel a vezérelt mérő, ami szintén 8 órán át ad áramot, de nappal is többször bekapcsolva, minimum 15 percre. A H tarifa a vezérelt árammal azonos tarifával, de csak október 15. és április 15. között áll rendelkezésre. Hűtő-fűtő klímák, hőszivattyús rendszerek energiaellátására találták ki. Azért nem lenne igazságos egy csoportba venni őket a bojlerekkel, villanykályhákkal, mert más az energiahasznosításuk. A fűtőtestes készülékek 1 kWh áramból 100 százalék hatásfok mellett is csak 1 kW hőt állítanak elő, míg a hőszivattyú, klíma ennek többszörösét. Ez nem a fizika törvénye ellen van, hanem más a működési elvük.

A hőtárolós kályha régen is sokat fogyasztott – 4–6 kW/h –, csak az áram jóval olcsóbb volt. Jobb, mint a gáz, mert tiszta hőt termel, nem kell kémény, nincs károsanyag-kibocsátás, egyszerűbb a telepítése. Sajnos a megváltozott világ, a politika megemelte az árakat.

