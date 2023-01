A családommal két éve költöztünk Pécs meszesi városrészébe, ami nagyon jó is volt egészen addig, amíg fel nem számolták a Lánc utcai „gettót”, és a korábban ott lakókat ide nem költöztette az önkormányzat. Mostanra ugyanis ennek következményeként lakhatatlanná vált a házunk. Azok, akik a Lánc utcából ide költöztek, félelmet keltenek az emberben. Ami hab a tortán, hogy a közös képviselőnk semmit nem tesz annak érdekében, hogy az ügy megoldódjon, ráadásul a rengeteg pénzből, amit közös költségként befizetünk, semmilyen fejlesztés nem történik, mondván, hogy az itt lakók úgyis tönkretesznek mindent. Az önkormányzat nem tesz semmit, válaszra se méltatnak, és úgy látjuk, hogy a rendőrség is tehetetlen az ügyben. Egy élet munkája van itt az embereknek a lakásában, de mostanra odáig fajult a helyzet, hogy inkább lennénk máshol, mint az otthonunkban. Kihasználnak minket, lakástulajdonosokat. Ezúton is kérem az illetékeseket, tegyenek végre rendet a házunkban, otthonaink békéje, nyugalma érdekében!

Név és cím a szerkesztőségben