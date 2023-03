- A PécsiKék, azaz a pécsi közösségi elektromos kerékpárhálózat járműveinek téli álma véget ért, ismét a dokkolókban várják tavasztól a két kerékre pattanókat. Egyetemváros és a Zsolnay-negyed összeköttetésére fókuszál a hálózat, jóllehet célszerű lenne Kertváros felé is kiterjeszteni. Talán akkor a diákság is előszeretettel nézne a városnak ebben a részében is albérlet után. Az egyetemisták számára ez a városrész szinte ismeretlen. Jó lenne a vérkeringésbe bekapcsolni - javasolja egy olvasónk.