Mindenre oda kell figyelni, anyagokat megrendelni, egyeztetni a szakemberekkel, mindemellett azonban érdemes arra is ügyelni, hogy ne szálljunk el anyagilag, és tartsuk a tervezett ütemtervet. Éppen ezért az ember sok mindent próbál megoldani házon belül, amit lehet a saját kezével megcsinálni.

Mi sem tettünk másképp, amit lehetett, megcsináltunk mi, azonban az alakok be- és a redőnyök felrakását rábíztuk a szakikra. Miután kész lett, teljesen jónak is tűnt a dolog. Elérkezett a szigetelés, glettelés és festés ideje, amikor is észrevettük, hogy az ablakok több helyen is szét vannak fúrva, rosszul helyezték fel a redőnysíneket, a szúnyoghálókat pedig nem lehetett felhúzni.