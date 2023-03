Szeretném leszögezni: semmiképp nem kívánom a tanuló vezetőket bántani, sem az oktatóikat. Mindenki ugyanúgy kezdte, mindenkinek valahogy meg kellett szereznie a jogosítványát, ami az oktatók türelme és hozzáértése nélkül se most, se korábban nem volt teljesíthető. Azt is megértem, hogy a forgalomban kell gyakorolni az autóvezetést, és azt is elfogadom, hogy a tanulók nagy része diák, akiknek délelőtt tanóráik vannak, tehát jellemzően csak délután tudnak autóvezetési gyakorlati órákat venni. Ezzel sincs semmi probléma, hiszen az, hogy a tanuló vezető kicsit bizonytalanabbul, esetleg lassabban közlekedik, tolerálható. A minap azonban elém kanyarodott egy tanuló vezető, és a Szigeti út lezárása következtében rendkívül forgalmassá vált Megyeri tér környéki utcák felé vette az irányt. Sajnos végig előttem ment. Csúcsforgalom volt, a mazsola maximális sebessége néha elérte a 30km/h-t, de inkább lassabban ment. Akkor, amikor nyugodtan lehetett volna ennél nagyobb tempóban szabályosan is haladni, ezt semmi nem akadályozta. Hátulról is érzékelhető volt, hogy rendkívül bizonytalan, aki vezeti a tanulói járművet. Úgy gondolom, hogy talán akkor volt életében először forgalomban. Na, ez az, ami szerintem egyáltalán nem szerencsés. Ha valakinek ennyire idegen még az autózás, azt nem szabadna a legnagyobb forgalomba, egy, a lezárások miatt amúgy is nehéz közlekedési helyzetbe vinni, hogy gyakoroljon. Az abszolút kezdőknek, vagy az autóvezetés iránt kevesebb érzékkel rendelkezőknek olyan helyeken kellene először gyakorolniuk, ahol nem nehezítik a többi autózó közlekedését. És ez a hely nem Pécs belvárosa...

Név és cím a szerkesztőségben